Le FBI le dit : pourquoi vous ne devriez pas utiliser les chargeurs publics avec votre mobile

L’agence américaine met en garde contre les dangers croissants de la plupart des bornes de recharge publiques pour téléphones portables, actuellement la proie des hackers et des criminels.

Nous avons passé des années à parler de mauvaises habitudes lors de la recharge de votre smartphone et à souffrir également de dizaines de mythes infondés, auxquels il faut maintenant ajouter non seulement des conseils pour une recharge correcte, mais aussi un avertissement clair du FBI lui-même, qui met en garde contre le danger de la des chargeurs publics pour smartphones que l’on trouve dans les stores, dans certains bancs de rue ou dans les stations de transports en commun.

Des collègues de CNBC se sont récemment fait l’écho de la nouvelle, nous disant que les cybercriminels ont trouvé un nouveau filon dans ces bornes de recharge publiques pour infecter les appareils avec des logiciels malveillants (ou tout autre type de virus ou logiciel malveillant) à l’aide de câbles et de connecteurs USB modifiés.

C’est pourquoi le FBI met en garde de manière directe et concise contre ce danger croissant :

Évitez d’utiliser les bornes de recharge gratuites dans les aéroports, les hôtels ou les centres commerciaux. Les criminels ont découvert des moyens d’utiliser les ports USB publics pour installer des logiciels malveillants et des logiciels de surveillance sur les appareils. Apportez votre propre chargeur et câble USB et utilisez plutôt une prise de courant.

La Federal Communications Commission des États-Unis avait également récemment mis en garde contre le « juice jacking », c’est ainsi que ce type d’attaque est spécifiquement appelé, même si aucune des deux organisations gouvernementales n’a voulu hausser le ton ni parler de hacks spécifiques.

En fait, c’est que le FBI ne signale pas de cas récents, mais veut simplement envoyer un avertissement aux utilisateurs pour qu’ils soient prudents, car ce type de logiciel de surveillance est capable de capturer et de détourner les noms d’utilisateur et les mots de passe vers les serveurs des cybercriminels dans manière totalement transparente.

Évitez d’utiliser les bornes de recharge gratuites dans les aéroports, les hôtels ou les centres commerciaux. Les acteurs malveillants ont trouvé des moyens d’utiliser les ports USB publics pour introduire des logiciels malveillants et des logiciels de surveillance sur les appareils. Emportez votre propre chargeur et cordon USB et utilisez plutôt une prise électrique. pic.twitter.com/9T62SYen9T – FBI Denver (@FBIDenver) 6 avril 2023

Vous pouvez ainsi vous occuper des attaques de « juice jacking » de la manière la plus simple

Évidemment, chez Netcost-security.fr, nous ne voulions pas rester seuls avec les nouvelles alarmantes, mais nous allons également vous proposer quelques conseils utiles pour prendre soin de vous face aux attaques de « juice jacking » dues à l’utilisation de chargeurs publics dans bars ou aéroports, pour donner quelques exemples.

La première chose que nous pouvons faire est un peu un truisme et nous ne savons pas si cela garantit l’immunité, bien qu’il soit concevable que si nous connectons le mobile éteint à un chargeur public, il est probable qu’il ne pourra pas pour installer quoi que ce soit, peu importe à quel point il peut être modifié et piraté. Donc, si vous n’avez pas d’autre choix que de recharger dans une prise publique, éteignez au moins votre mobile au cas où.

Une autre option consiste à acheter et à utiliser un câble de charge USB dédié, qui n’a que 2 câbles pour l’alimentation sans inclure les connecteurs de transfert de données. Il est également possible d’acheter une sorte de préservatif USB, qui est une sorte de minuscule appareil qui se connecte entre la prise et l’appareil pour agir comme un pare-feu sécurisé.

Cependant, l’option la plus envisageable, car nous avons tous une batterie portable, est de connecter et de charger une batterie externe à partir du connecteur public pour ensuite brancher le mobile sur la batterie externe, empêchant le port USB d’installer des choses directement sur le smartphone.

