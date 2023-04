À partir du moment où Samsung et Star Wars ont uni leurs forces pour lancer un smartphone exclusif

Il fut un temps où les mobiles en édition limitée n’étaient que cela, limités, comme ce joyau qui s’appelait Samsung Galaxy Note10 Plus Star Wars Edition à l’époque.

Inspiré de Kylo Ren et doté d’accessoires exclusifs, ce Galaxy Note10 Plus Star Wars Edition s’est vendu en quelques heures | Image de ZDNET.com

Nous n’oublions pas le présent d’une industrie mobile aujourd’hui ennuyeuse, presque corsetée, dans laquelle il n’y a pas de nouveautés excessives au-delà d’improbables prototypes pliants qui se réaliseront rarement ou de mobiles d’édition exclusive et/ou personnalisables au maximum qui sont devenus dans la nouvelle poule aux œufs d’or sur le marché maintenant que la course au matériel est devenue un… « qui a le plus gros appareil photo ».

Sans aucun doute, Samsung est celui qui croit le plus aux mobiles personnalisables, ce n’est pas en vain qu’il propose des éditions sur mesure que personne d’autre n’a dans sa boutique en ligne, et en fait c’est la marque qui a également lancé ces mobiles exclusifs et limités, inspirés par des marques, des fabricants, des personnages, des séries ou des films emblématiques comme ce Samsung Galaxy Note10 Plus Star Wars Edition que nous voulons retenir aujourd’hui comme le premier d’une époque et sûrement aussi le plus intéressant et celui qui a le mieux vieilli.

Et c’est qu’en effet, en 2019 et alors que Disney et Lucasfilm préparaient la première de Star Wars : Episode IX – The Rise of Skywalker, un accord avec Samsung nous a permis de profiter de ce qui était probablement le meilleur Galaxy Note de l’histoire cette fois. Vêtu d’un costume unique inspiré de Kylo Ren, l’antagoniste de la dernière trilogie Star Wars, également dans un emballage exclusif et avec des accessoires que personne d’autre ne pourrait obtenir.

En 2019, nous avons rencontré l’une des premières éditions limitées de Samsung, un Galaxy Note10 Plus emblématique créé pour célébrer la première de l’épisode IX de Star Wars et qui pourrait être réalisé dans le monde entier, bien qu’avec un tirage très limité qui en a fait un objet de collection. .

Pour commencer, il va sans dire que la meilleure chose à propos de cette édition Star Wars du Galaxy Note10 Plus est précisément que Samsung l’a vendu dans le monde entier, bien que dans une série limitée d’unités, ce qui en a fait un objet de collection très apprécié quatre ans plus tard. . .

La deuxième bonne chose à propos de l’appareil est que Samsung a voulu célébrer son lancement en lui fournissant tout le nécessaire pour une fonctionnalité complète, l’appareil arrivant dans un package exclusif qui comprenait tous les accessoires de base, également dans une édition spéciale.

C’est ainsi que les propriétaires chanceux ont mis la main non seulement sur le Galaxy Note10 Plus Star Wars, mais également sur un étui de protection en cuir avec une décoration Star Wars, un badge de collection en métal, des écouteurs sans fil Galaxy Buds assortis en magnifique noir/rouge, le câble de charge et bien sûr le chargeur, désormais éliminé des packages de vente de tout produit phare.

Vous pourrez apprécier l’emballage spectaculaire dans cette vidéo que nous intégrons pour vous, dans laquelle vous verrez l’un des déballages traditionnels dans un format très soigné.

Le Samsung Galaxy Note10 Plus fourni ne différait pas matériellement des versions « classiques » vendues à l’époque, même si sa finition noire brillante avec des accents rouges était certainement spectaculaire, très Dark Side, ajoutant un S-Pen de couleur rouge qui correspondait parfaitement.

De plus, le géant de Séoul a conçu un logiciel personnalisé pour l’occasion, avec des sons de sabre laser pour l’insertion et le retrait du stylet, des graphismes plus sombres avec des tons rouges assortis, des fonds d’écran exclusifs, de nouvelles animations et bien plus de contenu basé sur Star Wars.

Matériel identique mais d’innombrables détails exclusifs qui le différencient du Galaxy Note10 Plus conventionnel, bien qu’à un prix certainement élevé.

La vérité est que l’appareil a fait sensation et s’est vendu en quelques heures ou jours, et que son prix était d’environ 1 300 dollars ou son équivalent au changement en devises locales sur les principaux marchés où il était disponible, avec un RRP en France de 1 299 euros l’ensemble.

Sans aucun doute, un téléphone emblématique qui mérite d’être rappelé comme le précurseur de tous les mobiles exclusifs ou en édition limitée que nous voyons aujourd’hui, basés sur Dragon Ball, dans des marques automobiles telles que Mercedes-AMG ou BMW, dans des entreprises de luxe telles que Thom Browne. ou même conçu en collaboration avec Starbucks ou des groupes musicaux comme BTS.

Samsung Galaxy Note10 Plus Star Wars Edition, galerie de photos Android Authority

* Cette galerie photo est extraite de l’analyse réalisée sur le Galaxy Note10 Plus Star Wars Edition de Samsung par nos confrères d’Android Authority.

