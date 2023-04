Ainsi, vous pouvez créer des stickers avec votre mobile Samsung rapidement et sans rien installer

Votre mobile Samsung cache une fonction qui vous permet de créer des stickers pour personnaliser vos photos ou les utiliser dans des chats.

La fonction qui permet de créer des stickers sur un mobile Samsung

OneUI est l’une des couches de personnalisation les plus complètes que l’on puisse trouver dans le paysage Android, chargée de fonctions et d’outils de toutes sortes. Avec OneUI 5, la dernière version disponible, une fonctionnalité très utile a été introduite, qui vous permet de créer des stickers à partir d’images en utilisant uniquement l’application de galerie native.

Grâce à cette fonction, il est possible d’obtenir des stickers rapidement et sans avoir besoin d’utiliser des outils tiers. Ces stickers peuvent être utilisés pour personnaliser nos photos avant de les partager avec d’autres personnes.

Créez des stickers en utilisant uniquement la galerie de votre mobile Samsung

Pour pouvoir utiliser cette fonction, vous devez disposer d’un mobile Samsung mis à jour vers OneUI 5, car la fonction de création d’stickers était incluse dans cette version. De plus, vous devez avoir installé la dernière version de l’application Samsung Gallery, disponible via le Samsung Galaxy Store.

Si vous remplissez les deux conditions, vous pouvez maintenant commencer à créer les stickers. Pour ce faire, il vous suffit de suivre ces étapes :

Ouvrez l’application Galerie sur votre mobile Samsung et ouvrez une photo. Appuyez sur l’icône du crayon dans la barre d’outils inférieure, puis appuyez sur l’icône du visage souriant en bas à droite. Ensuite, appuyez sur « Autocollants » et appuyez sur l’icône de la galerie Samsung pour choisir la photo à partir de laquelle vous souhaitez créer l’sticker. Sélectionnez « Capturer la forme » et faites glisser votre doigt autour de l’objet ou du sujet que vous souhaitez transformer en sticker. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur « Suivant ». Dans la dernière étape, vous pouvez ajouter une bordure colorée autour de l’sticker. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur « Terminé ».

Le processus est très simple et les résultats sont excellents, comparables à ceux offerts par des applications dédiées au même but. De plus, tous les stickers que vous avez créés seront enregistrés dans une galerie afin que vous puissiez les utiliser à tout moment pour personnaliser vos photos.

Malheureusement, il n’existe toujours aucun moyen d’exporter ces types d’stickers vers d’autres applications, telles que WhatsApp ou Telegram. Cependant, si vous avez un mobile Samsung mis à jour vers OneUI 5.1, vous pouvez utiliser la galerie Samsung pour supprimer rapidement l’arrière-plan des images et les utiliser dans d’autres applications.

