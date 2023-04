Microsoft ralentissait Firefox depuis 5 ans à cause d’un bug dans l’antivirus Windows

Un « bug » dans Microsoft Defender provoquait des ralentissements dans Mozilla Firefox, l’un des navigateurs les plus utilisés au monde.

Le navigateur Mozilla Firefox, l’un des plus utilisés au monde

Si vous avez un PC Windows et utilisez Mozilla Firefox, vous avez probablement rencontré des problèmes de performances et vous ne vous en êtes peut-être même pas rendu compte. Apparemment, une faille dans l’antivirus Microsoft Defender depuis plus de cinq ans affectait les performances du célèbre navigateur Mozilla, et ce n’est qu’en mars 2023 que les développeurs ont résolu le problème.

Le bug était lié à un service exécutable Microsoft Defender, dont TechSpot a confirmé qu’il provoquait une consommation excessive de ressources CPU lors de l’exécution du navigateur Mozilla Firefox.

Si vous utilisez Firefox sur votre PC, mettez à jour votre version de Windows dès que possible

C’était il y a plus de cinq ans lorsque le bug a été signalé pour la première fois. Dans les journaux d’origine, il était expliqué que le service « Antimalware Service Executable » présent dans Windows entraînait une forte consommation de ressources CPU (près de 30% dans certains cas) lors de l’exécution du navigateur Firefox.

Ce n’est que le mois de mars dernier que les développeurs de Mozilla Firefox ont eux-mêmes trouvé la source du problème. Apparemment, l’un des services Microsoft Defender effectuait un grand nombre de « tâches de calcul inutiles » à chaque lancement de Firefox.

Lorsque cela s’est produit, les utilisateurs ont rencontré des ralentissements, des temps de chargement excessifs et d’autres problèmes lors de la navigation avec Firefox. Heureusement, les développeurs du navigateur et les responsables de Microsoft Defender ont travaillé ensemble pour corriger le bug.

Les améliorations des performances du navigateur sont notables, et Microsoft et Mozilla conviennent que l’utilisation du processeur a été réduite jusqu’à 75 % grâce au correctif. Ceux qui ont un PC exécutant Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 ou Windows 11 doivent mettre à jour la version de Microsoft Defender via Windows Update pour bénéficier des modifications. C’est aussi une bonne idée de mettre à jour vers la dernière version de Mozilla Firefox, qui a récemment obtenu une sécurité encore meilleure.

