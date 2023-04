Apple lance la deuxième version bêta d’iOS 16.5 pour les développeurs

La deuxième version bêta d’iOS 16.5 est désormais disponible pour les développeurs. La bêta publique 2 est également disponible, mais pour les utilisateurs qui font partie du programme bêta client. Bientôt, la mise à jour sera également disponible pour les bêta-testeurs publics. Apple a publié la première version bêta d’iOS 16.5 la dernière semaine de mars, ce qui indique que la deuxième version bêta est publiée après un intervalle d’une semaine.

La semaine dernière, Apple a publié la mise à jour iOS 16.4.1 pour tous ceux qui ont résolu certains problèmes de sécurité majeurs. Et maintenant, le géant de la technologie est de retour pour tester la version bêta de la cinquième grande mise à jour iOS 16 qui sera bientôt disponible pour tout le monde.

Parallèlement à iOS 16.5 Beta 2, Apple a également poussé iPadOS 16.5 Beta 2, watchOS 9.5 Beta 2, tvOS 16.5 Beta 2, macOS Ventura 13.4 Beta 2 et macOS Monterey 12.6.6 RC 2. La mise à jour iOS 16.5 Beta 2 est livrée avec la version numéro 20F5039e.

Alors que nous approchons de l’événement WWDC au cours duquel Apple annoncera iOS 17, la société réservera les grands changements pour la grande annonce. Et par conséquent, nous ne nous attendons pas à des changements majeurs dans iOS 16.5 et dans toutes les autres versions à venir d’iOS 16. Pourtant, il peut y avoir des changements notables et utiles.

Pour l’instant, nous n’avons pas trouvé de nouveaux changements depuis la sortie de la version bêta. Mais une fois que nous verrons les changements et les nouvelles fonctionnalités, nous les ajouterons ci-dessous.

Apple a modifié le processus de mise à jour bêta depuis la mise à jour iOS 16.4. Désormais, les profils bêta ne fonctionnent plus. Et au lieu d’un profil bêta, les utilisateurs doivent se connecter avec leur ID de développeur enregistré ou leur ID appliqué pour les tests bêta publics. Nous avons créé un guide sur la façon de rejoindre la version bêta d’iOS d’une nouvelle manière que vous pouvez consulter sur cette page.

Avant de mettre à niveau votre téléphone vers la nouvelle mise à jour, assurez-vous de sauvegarder toutes vos données importantes et de charger votre téléphone à 50 %.

