Le ‘Mode Compagnon’ de WhatsApp arrive sur votre mobile Xiaomi pour avoir toutes vos discussions sur plusieurs appareils en même temps

L’un des changements les plus importants et les plus attendus de WhatsApp arrive sur votre mobile Xiaomi. La société a eu un rythme effréné de mises à jour depuis ses débuts en 2023, avec de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles conceptions et des améliorations de sécurité. C’est maintenant au tour de l’une des fonctions les plus recherchées par tous.

Il s’agit du ‘Companion Mode’, une fonction qui vous permet d’être connecté sur jusqu’à quatre mobiles différents en même temps. Bien qu’il ait commencé à être testé à la fin de l’année dernière, il est désormais disponible pour tous les utilisateurs de l’application bêta sur Android.

Utilisez WhatsApp sur quatre mobiles en même temps

Jusqu’à présent, nous pouvions nous connecter à WhatsApp à partir d’autres types d’appareils tels que votre tablette Xiaomi ou votre ordinateur. Tout ce que nous avions à faire était de scanner le code QR en entrant WhatsApp Web ou l’application WhatsApp pour Windows ou Mac.

Comme ils ont pu le voir dans WABetaInfo, la dernière version bêta de WhatsApp pour Android inclut déjà cette nouvelle fonction qui vous permet de connecter jusqu’à quatre mobiles avec votre compte WhatsApp, afin que vous ayez toutes vos conversations sur l’un des quatre mobiles , toujours à portée de main.

Ce « mode compagnon » de WhatsApp fonctionne de la même manière que ce que nous avons l’habitude de faire avec une tablette ou un ordinateur. Téléchargez simplement la dernière version bêta de WhatsApp sur votre autre mobile (ou mobiles) et, lorsque vous devez entrer votre numéro de téléphone, cliquez sur les trois points en haut à droite et sélectionnez « connecter un appareil ».

Un code QR apparaîtra pour que vous puissiez le scanner avec votre mobile principal, et à partir de ce moment, la session WhatsApp sera lancée sur les deux appareils, pouvant en utiliser jusqu’à quatre en même temps. Cette fonction sera d’une grande aide pour ceux qui ont un mobile d’entreprise et qui souhaitent avoir tous leurs chats sur les deux mobiles.

Comme nous l’avons dit, cette nouvelle fonction est déjà disponible pour tous les mobiles Xiaomi, Redmi et POCO dans sa phase bêta, et elle sera très probablement rendue publique dans quelques semaines. Dans tous les cas, nous serons attentifs aux innombrables mouvements de l’application en termes de mises à jour.

