Si vous ne supportez pas les caméras trop bombées, attendez de voir le design qui fuit de l’iPhone 15 Pro

Différents rendus de l’iPhone 15 Pro ont été divulgués, montrant à quoi ressemblera le prochain téléphone d’Apple sous tous ses angles et l’îlot volumineux d’appareils photo qui arrivera avec ces téléphones.

Rendu iPhone 15 Pro | Image : 9to5Mac.

L’iPhone 14 a débarqué en novembre de l’année dernière comme l’arme d’Apple pour concurrencer Android. Et, les chiffres ne mentent pas, il est vrai qu’avec ce terminal, ils récoltent les meilleures données de leur histoire sur le marché de la téléphonie mobile. Ils prennent même le dessus sur les téléphones pliables, qui voulaient se positionner comme la prochaine grande tendance à suivre.

Au milieu de toutes les conséquences du tsunami de l’iPhone 14, de 9to5Mac nous avons reçu des rendus fuites de l’iPhone 15 Pro. L’appareil a été vu sous tous les angles et nous a également permis de découvrir une nouvelle couleur dans sa gamme de couleurs.

C’est l’iPhone 15 Pro à l’extérieur

Ces images viennent confirmer certains détails de conception que l’on connaissait déjà sur le prochain iPhone. Parmi eux, nous avons un tout nouveau châssis, un îlot de caméra particulièrement saillant, des cadres plus fins, un nouvel emplacement pour les boutons physiques et une toute nouvelle couleur.

Cette toute nouvelle couleur est un rouge profond connu sous le nom de Dark Sienna. Dans les images que nous joignons dans la galerie, vous pouvez voir à quoi ressemblerait cette couleur sur le téléphone, qui remplacerait Deep Purple et accompagnerait les habituels blanc, or et Space Black.

Quant au nouveau châssis, il est en titane et les bords sont plus arrondis. Selon la source, ce changement de conception devrait faire une différence significative dans la sensation du téléphone dans la main.

Et maintenant, nous arrivons à l’éléphant dans la pièce : l’îlot bombé de la caméra. Cela, semble-t-il, est dû au fait qu’Apple prend des mesures pour des capteurs plus grands. Selon la fuite, ces nouvelles caméras bombées ont doublé de taille par rapport à celles de l’iPhone 14 Pro, bien qu’il soit dit que dans le cas de l’iPhone 15 Pro Max, les caméras pourraient être plus petites. Cependant, la nouvelle série Pro semble avoir les plus gros appareils photo de toute la famille. Et cela, pour ceux qui aiment les lentilles ou les designs plus contenus, est un problème. Cependant, il semble qu’à Cupertino, ils veuillent miser beaucoup sur l’amélioration de leur section photographique.

Et soyez prudent car les boutons apportent aussi des nouvelles. Désormais, il y aura des boutons à semi-conducteurs réactifs au toucher, qui seront accompagnés de deux moteurs haptiques qui serviront à émuler les touches sur l’iPhone Pro à venir. Nous voyons également le nouveau port USB-C, qui remplace Lightning comme connecteur de charge. Selon la fuite, il prendra en charge la charge rapide mais uniquement via des câbles certifiés Apple.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :