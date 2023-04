Google veut vous convaincre de vous abonner à YouTube Premium avec ces 5 nouvelles fonctionnalités

Désormais, les abonnés YouTube Premium pourront regarder des vidéos avec une meilleure qualité, entre autres avantages.

L’application YouTube sur un smartphone Android

Si vous n’êtes pas encore abonné à YouTube Premium, les derniers ajouts au service peuvent vous aider à franchir le pas une fois pour toutes. A travers un post sur son blog officiel, YouTube a annoncé l’arrivée de cinq nouvelles fonctionnalités qui seront disponibles à partir d’aujourd’hui pour les utilisateurs « Pro ».

Parmi les nouvelles fonctionnalités qui arrivent sur YouTube Premium à partir d’aujourd’hui, il y en a une que nous avons découverte il y a quelques semaines, et qui vous permet de lire des vidéos en résolution Full HD avec une meilleure qualité que dans le cas où vous n’avez pas d’abonnement Premium.

Vidéos de meilleure qualité, visionnage conjoint et plus d’actualités disponibles sur YouTube Premium

Dans l’annonce, YouTube passe en revue chacune des cinq nouvelles fonctionnalités disponibles aujourd’hui pour les abonnés Premium, en commençant par une nouvelle fonctionnalité qui vous permet d’ajouter des vidéos à la file d’attente de lecture via l’application YouTube pour téléphones mobiles et tablettes. .

En plus de cela, YouTube offre désormais également la possibilité de regarder des vidéos avec d’autres personnes via Google Meet. D’ici quelques semaines, les utilisateurs d’iOS pourront faire de même via FaceTime grâce à Shareplay.

Les abonnés YouTube Premium qui ont l’habitude de lire des vidéos sur plusieurs appareils pourront profiter d’une fonctionnalité utile, qui vous permet de continuer à regarder des vidéos qui ont commencé à jouer sur un appareil, sur un complètement différent. Cette fonction est disponible sur Android, iOS et web à partir d’aujourd’hui.

De même, dans les cas où il n’y a pas de connexion Internet, YouTube agira de manière proactive en téléchargeant automatiquement les vidéos recommandées.

Enfin, YouTube a lancé l’une des innovations les plus importantes de ces derniers temps : désormais, les utilisateurs de YouTube Premium sur iOS peuvent lire des vidéos en qualité 1080p avec un débit amélioré. Pour le moment, il s’agit d’une expérience et plus tard, il sera disponible dans la version Web. Selon YouTube, cette option permet une expérience de visionnage plus nette et plus claire, en particulier dans les vidéos avec beaucoup de mouvement.

