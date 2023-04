L’un des meilleurs RPG sur le Play Store est téléchargeable gratuitement aujourd’hui seulement !

Si vous vous dépêchez, vous pouvez obtenir gratuitement Rogue Hearts, l’un des meilleurs jeux de rôle pour Android.

Vous aimez les jeux RPG ? Profitez-en et jouez à Rogue Hearts sans débourser un seul euro

Dans le Google Play Store, vous pouvez trouver un grand nombre de jeux, gratuits et payants, sur une grande variété de thèmes, mais, sans aucun doute, l’un des plus populaires sont les jeux de rôle pour Android. De temps en temps, les développeurs de certains jeux RPG payants proposent leurs créations totalement gratuites pour une durée limitée.

Aujourd’hui est l’un de ces jours, puisque, pendant les prochaines heures, vous pourrez obtenir Rogue Hearts, l’un des meilleurs jeux RPG pour Android sans payer un sou, mais rappelez-vous que cette offre a une durée limitée et, par conséquent, , si vous voulez l’avoir gratuitement pour toujours, téléchargez-le avant qu’il ne revienne à son prix habituel.

Rogue Hearts est gratuit pour une durée limitée, profitez-en !

Rogue Hearts est l’un des jeux de rôle les plus populaires sur Google Play, comme en témoigne le fait qu’il a déjà été téléchargé plus de 500 000 fois et qu’il a une note moyenne de 4,2 sur 5 dans la boutique Google basée sur 15 000 avis. .

Rogue Hearts est un jeu d’exploration de donjons roguelike moderne dans lequel vous devrez explorer différentes salles, situées dans différentes régions de la carte, trouver le boss final de chacune et le vaincre.

Chaque fois que vous vaincrez l’un des boss finaux d’un donjon, vous recevrez un butin plein de pièces que vous pourrez utiliser pour améliorer vos héros et leur acheter de l’équipement, ce qui est très nécessaire pour vaincre les boss les plus puissants.

En plus d’explorer des donjons pour vaincre leurs boss, ce jeu SRPG vous permet également de participer à une série d’épreuves dans lesquelles vous devrez utiliser les compétences de vos héros en combat au corps à corps et à distance.

Normalement, Rogue Hearts est au prix de 0,99 euros et maintenant vous pouvez le télécharger entièrement gratuitement, mais seulement pour un temps limité. Ce jeu de rôle est compatible avec tout appareil doté d’Android 4.4 ou d’une version ultérieure, il comporte une série d’achats intégrés allant de 0,89 à 45,99 euros à travers lesquels vous pourrez débloquer des skins et d’autres éléments supplémentaires et pouvoir pour y jouer, vous devez disposer d’une connexion Internet, car ce n’est pas un jeu hors ligne.

Google Play | Rogue Hearts (Gratuit 0,99 euros)

