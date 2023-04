Le nouveau leader du classement de la photographie DxOMark est un mobile que vous ne pouvez pas acheter

Les experts en photographie de DXOMark ont ​​choisi l’OPPO Find X6 Pro comme nouveau roi de la photographie mobile.

L’OPPO Find X6 Pro, nouveau leader du classement de la photographie mobile DxOMark

Le HONOR Magic5 Pro n’est plus le roi de la photographie mobile DxOMark. À partir d’aujourd’hui, il y a un nouveau smartphone avec un système de caméra supérieur à celui du dernier fleuron HONOR. Il s’agit d’un autre modèle en provenance de Chine, bien que dans ce cas, il s’agisse d’un modèle qui ne peut pas être acheté dans le monde entier.

Les gens de DXOMark ont ​​​​attribué leur meilleur score à ce jour au nouveau OPPO Find X6 Pro, le dernier membre de la famille de smartphones haut de gamme Find X d’OPPO, lancé en Chine il y a quelques semaines à peine. Avec 153 points, il dépasse à peine le précédent leader du classement.

L’OPPO Find X6 Pro est le nouveau roi de DXOMark

Dans l’analyse publiée par DXO, les experts en photographie soulignent les grandes capacités de l’appareil dans tous les domaines de la photographie et de la vidéo, grâce à son système de caméra dirigé par un capteur principal Sony IMX989 de 50 mégapixels et une diagonale d’un pouce avec stabilisation optique. .

Ils expliquent que l’utilisation de grands capteurs sur toute la plage focale contribue à une excellente qualité d’image, de bons portraits, des images zoomées détaillées et un enregistrement vidéo comparable à celui de l’iPhone 14 Pro. De plus, il devient le mobile avec la meilleure photographie de nuit de tous ceux analysés par DxO jusqu’à présent.

Comme points les plus notables, ils mentionnent l’excellent niveau de détail dans tous les types de photos et de vidéos, même celles capturées dans des environnements faiblement éclairés, ainsi que le bon contrôle du bruit et le système de mise au point automatique rapide et précis. Ils apprécient également positivement l’effet de flou d’arrière-plan et le fonctionnement du système de stabilisation lors de l’enregistrement vidéo.

Même si tout n’est pas bon. Le manque apparent de contraste dans les portraits en contre-jour ou l’instabilité lors du calcul de la stabilisation sont évoqués comme des points négatifs du système de caméra, ainsi que le manque de naturel des tons chair et les différences présentes entre l’aperçu de la scène et l’image capturée, en raison de l’absence d’affichage HDR en direct dans le viseur de l’appareil photo.

Malgré tout, l’OPPO Find X6 Pro a réussi à devenir le nouveau leader du classement de la photographie mobile DxOMark, dépassant le HONOR Magic5 Pro, le Huawei Mate50 Pro et le Google Pixel 7 Pro. Dommage qu’OPPO n’ait pas l’intention de se lancer son nouveau produit phare sur d’autres marchés au-delà de la Chine.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :