Twitter n’est plus Twitter : Elon Musk change le nom de l’entreprise par surprise

La société X Corp., qui est la société mère d’autres comme Tesla ou Space X, a absorbé Twitter le 4 avril et la société Twitter, Inc. n’existe plus en tant que telle.

LogoTwitter.

Le Twitter d’Elon Musk n’a pas cessé de faire parler de lui ces derniers mois. De l’extravagance typique d’un millionnaire de la BD, donnant le spectacle en emportant son propre évier dans les bureaux, à des pertes de plusieurs millions de dollars qui feraient rougir plus d’un spécialiste de l’investissement technologique, le fils du propriétaire d’une mine d’émeraude, fondateur de PayPal et propriétaire de Tesla, il est toujours à jour.

Le dernier en date de Musk nous vient de Slate, où ils nous disent que Twitter, en tant qu’entreprise, n’existe plus. En fait, elle a été absorbée par la société X Corp. le 4 avril, mais l’information n’a pas été rendue publique jusqu’à présent.

Un pas de plus vers une « appli pour tout »

Il y a quelque temps, Elon Musk a annoncé son intention de transformer Twitter en une application dans laquelle tout avait sa place, un peu comme ce qui se passe en Chine avec WeChat. Et cette transformation que Musk voulait amorcer depuis longtemps semble enfin avoir commencé.

L’information sur l’absorption de Twitter par X Corp. est devenue connue à la suite de documents judiciaires d’un différend en cours que Twitter entretient avec la blogueuse conservatrice Laura Loomer, qui a été bloquée sur le réseau social. Loomer a déposé le procès en cours, dont la documentation comprend une note envoyée par les avocats de Twitter dans laquelle on peut lire que « Twitter, Inc a fusionné avec X Corp. et n’existe plus ».

Il semble que la fusion n’aura pas d’effets immédiats sur la plate-forme ou l’application mobile, mais c’est un premier pas dans la bonne direction pour les ambitions de Musk. Pour l’instant rien n’indique que le rachat par X Corp. entraînera un changement de nom pour le réseau social.

Au moment de la rédaction de cet article, Twitter continue de fonctionner comme d’habitude et conserve son domaine. Aucune différence n’a été observée dans les applications mobiles non plus.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :