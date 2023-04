Le bouton rouge de la panique nucléaire : le créateur de ChatGPT-4 craint sa création et est prêt à l’arrêter

La peur de l’IA est partagée entre les utilisateurs et leurs créateurs.

Le créateur de ChatGPT-4 craint sa création

ChatGPT-4 a été une véritable révolution. Celle qui est encore une startup, OpenAI, a créé une vraie bête avec cette version mise à jour de son IA conversationnelle. De nombreuses personnes peignent un scénario véritablement apocalyptique et nous commençons déjà à voir les métiers qui vont disparaître à cause de ChatGPT. De cette façon, la peur que les créateurs de cette IA ont pour elle est apparue, c’est pourquoi son créateur porte une mallette avec lui pour l’arrêter à tout moment.

ChatGPT-4 et l’apocalypse

En 1945, les États-Unis ont largué les deux premières bombes atomiques de l’histoire de l’humanité. Cela conduirait inévitablement à la guerre froide, un conflit entre les deux plus grandes puissances du monde qui possédaient des armes nucléaires. Les États-Unis d’un côté, et l’URSS de l’autre, ont créé un monde véritablement paranoïaque dans lequel il semblait que l’armageddon nucléaire pouvait frapper à tout moment. On sait que les présidents des deux États avaient sur eux des mallettes qui donnaient accès aux codes de lancement nucléaire pour bombarder le pays adverse au cas où il y aurait un léger soupçon qu’ils allaient les utiliser contre eux en premier.

Cette situation de guerre froide rappelle beaucoup la peur qui existe actuellement avec l’intelligence artificielle. Maintenant, dans une interview entre Sam Altman, fondateur d’OpenAI et responsable visible des créations ChatGPT, et Lex Fridman ont parlé d’IA dans le podcast de ce dernier. Les réponses ont été intéressantes et ont parlé d’un peu de tout, y compris l’avenir de l’IA et d’OpenAI.

Altman veut créer une IA démocratique, dans laquelle les gens sont ceux qui donnent de l’importance et l’entité que ce type de services mérite. Actuellement, l’un des pires problèmes auxquels est confronté le monde de l’IA est qu’il existe de nombreuses cultures et que ces valeurs ne s’accordent pas, raison pour laquelle il a indiqué que l’un de ses grands rêves est de parvenir à un consensus entre les gens pour guider la feuille de route. . des IA.

Cependant, on craint que les IA ne deviennent incontrôlables. Altman a expliqué qu’il existe des filtres pour empêcher les réponses ChatGPT d’être blessantes ou de mettre en œuvre des solutions radicales qui mettent la société en danger. Cependant, il y a des chances que l’IA nous rappelle un film dystopique où l’IA est enfin un véritable danger pour la société et peut nous détruire.

Sam Altman a une solution astucieuse à ce problème : un bouton d’arrêt. Comme s’il s’agissait d’un bouton de panique, il porte toujours une mallette avec les clés pour désactiver l’Intelligence Artificielle si cela devient totalement complexe. En fait, il faut rappeler qu’il y a déjà eu des IA qui ont été désactivées par peur de leurs réponses, comme c’est le cas avec Meta. De cette manière, Altman a voulu préciser que son pouls ne tremblerait pas si la situation devenait incontrôlable et qu’il était extrêmement préoccupé par la sécurité de son produit. Bien sûr, la conversation a été assez détendue et pleine d’humour, il a donc tenu à préciser qu’il est difficile que la situation empire.

