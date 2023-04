Twitter Inc. cesse d’exister ; La bataille désordonnée de Musk avec Substack

Twitter Inc. – la société propriétaire du réseau social acheté par Elon Musk – n’existe plus, selon un dossier judiciaire. Au lieu de cela, Twitter appartient désormais directement à une nouvelle société Musk, X Corp…

Slate a rapporté la nouvelle, qui a été révélée par une réponse à un procès contre la société d’origine.

Dans un dépôt au tribunal le mardi 4 avril, Twitter Inc. a discrètement révélé un développement majeur : il n’existe plus. La société est actuellement poursuivie par la provocatrice de droite Laura Loomer, qui l’a accusée d’avoir enfreint les lois fédérales sur le racket lorsqu’elle a interdit son compte en 2019. Loomer a de nouveau un compte Twitter, et son procès absurde est voué à l’échec, mais jusqu’à ce qu’il le fasse , Twitter, en tant que défendeur, doit continuer à soumettre des déclarations de divulgation d’entreprise au tribunal. Ainsi, dans son dernier dépôt, la société a annoncé que « Twitter, Inc. a été fusionné avec X Corp. et n’existe plus ».