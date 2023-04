Tous les téléphones Samsung avec la mise à jour Android d’avril 2023 sont désormais disponibles

Samsung a déjà déployé la mise à jour Android d’avril 2023 sur quelques combinés haut de gamme et milieu de gamme.

Le Samsung Galaxy S23 Ultra a été l’un des premiers mobiles de la marque à recevoir le patch de sécurité d’avril 2023

Alors que même pas 10 jours se sont écoulés depuis que Google a présenté la mise à jour Android d’avril 2023, un lancement qui a eu lieu le premier lundi d’avril, Samsung s’est déjà mis au travail pour mettre à jour ses meilleurs mobiles avec le correctif de sécurité Android le plus récent.

Ainsi, à ce jour, le géant coréen a déjà déployé la dernière mise à jour de sécurité Android dans un total de 22 terminaux de la marque, que nous détaillerons ci-dessous.

Comme nous le faisons habituellement, nous mettrons à jour cet article au fur et à mesure que Samsung publiera le correctif de sécurité d’avril 2023 sur d’autres appareils de son catalogue.

Ce sont les 22 mobiles Samsung qui ont déjà été mis à jour avec le correctif de sécurité d’avril 2023

Actuellement, il existe 22 modèles de mobiles Samsung qui ont déjà reçu la mise à jour Android d’avril 2023. Parmi les terminaux qui ont reçu cette mise à jour, nous pouvons trouver des appareils des séries Galaxy S, Galaxy Z, Galaxy Note et Galaxy A, tous deux plus actuels que d’autres. déjà sur le marché il y a 3 ou 4 ans.

Voici la liste complète des smartphones Samsung qui ont déjà reçu le correctif de sécurité d’avril 2023 :

SamsungGalaxy S10 5G

Galaxy S20

Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20 Ultra

Galaxy S21

Galaxy S21+

Samsung Galaxy S21 Ultra

Galaxy S22

Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22 Ultra

Galaxy S23

Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold4

Samsung Galaxy Z Flip4

SamsungGalaxy Note20

SamsungGalaxy Note20 Ultra

SamsungGalaxy A04e

SamsungGalaxy A22 5G

Samsung Galaxy A32 5G

SamsungGalaxy A52 5G

SamsungGalaxy A53 5G

La mise à jour Android d’avril apporte à tous ces téléphones Samsung le correctif de sécurité d’avril 2023, qui corrige un total de 66 problèmes de confidentialité et de sécurité, dont 55 correctifs de sécurité Google, dont 4 ont été marqués comme étant d’importance critique et 46 comme hautement prioritaires. De même, ce nouveau correctif de sécurité corrige également bon nombre d’erreurs générales dans l’interface utilisateur et améliore les performances des terminaux.

Si vous possédez l’un de ces Samsung Galaxy, vous pouvez vérifier si cette mise à jour est déjà arrivée en accédant à la section Mise à jour du logiciel qui se trouve dans le menu Paramètres de votre smartphone.

Dans le cas où vous l’avez déjà disponible, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre mobile avec le dernier correctif de sécurité Android.

