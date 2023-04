Le Xiaomi 13 Ultra et son énorme module caméra sont dévoilés en photos quelques jours avant sa présentation officielle

Le Xiaomi 13 Ultra a été vu pour la première fois dans des images qui révèlent tout son design.

Le design du Xiaomi 13 Ultra, selon le leaker (toujours fiable) « OnLeaks »

Il reste à peine une semaine à Xiaomi pour fêter la présentation de son flagship le plus ambitieux pour cette année 2023. L’entreprise a déjà confirmé la présentation du Xiaomi 13 Ultra pour ce même mois d’avril, et toutes les rumeurs pointent vers sa tenue le 18 avril en Chine, pour ensuite effectuer un lancement mondial.

Certains des détails de cette nouvelle bête ont déjà été révélés. Cependant, jusqu’à présent, nous n’avons pas eu l’occasion de voir la conception de l’appareil de nos propres yeux. Cela a changé grâce à la dernière fuite, provenant du portail SmartPrix en collaboration avec le réputé « leaker » OnLeaks.

Un énorme module caméra dans le Xiaomi le plus bestial à ce jour

Grâce aux images, vous pouvez voir comment le Xiaomi 13 Ultra conservera certaines caractéristiques des Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro, comme l’écran légèrement incurvé, le trou centré sur le dessus et le bord métallique avec un format plat sur les côtés. .

La chose vraiment frappante est présente à l’arrière du téléphone. Nous avons trouvé un énorme module de caméra circulaire qui occupe plus d’un quart de l’arrière. A l’intérieur, une configuration composée de quatre capteurs différents et d’un double flash LED fait son apparition. Bien qu’il n’apparaisse pas dans les rendus, le module inclura la sérigraphie LEICA de la même manière que nous avons déjà vu sur les Xiaomi 13 et 13 Pro.

Grâce aux fuites précédentes, nous savons que le module sera dirigé par un appareil photo principal Sony IMX989 de 50 mégapixels et 1 pouce de diagonale, le même que nous avons déjà vu sur les Xiaomi 12S Ultra et Xiaomi 13 Pro. être pris en charge par des capteurs de 50 mégapixels, y compris le téléobjectif avec objectif périscope qui amènera les capacités de zoom de l’appareil à un niveau supérieur.

Le reste des spécifications est comme prévu : un écran AMOLED avec une résolution 2K et la technologie LTPO, un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, jusqu’à 16 Go de RAM avec 512 Go de stockage et une batterie d’une capacité de 4900 mAh avec une charge rapide de 90 W et 50 W chargement sans fil

La présentation de l’appareil se tiendrait en Chine le 18 avril si les rumeurs ne démentaient pas. Xiaomi a confirmé que, plus tard, l’appareil finira par atterrir officiellement sur le marché mondial.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :