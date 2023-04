Android reçoit l’une des nouveautés les plus attendues : l’autoarchivage des applications arrive

Google a commencé à inclure la fonction d’auto-archivage des applications dans Android.

L’interface de la dernière version d’Android sur un smartphone Google Pixel 7

Nous savions qu’il était en route, mais il n’était pas clair quand il arriverait : la fonction qui permet d’archiver des applications Android pour économiser de l’espace et des ressources sur nos appareils est en développement depuis plusieurs années, et après avoir pu trouver plusieurs indices à ce sujet, Google for Fin a décidé de prendre la parole et d’annoncer officiellement l’arrivée de cette fonctionnalité sur les appareils.

Il l’a fait via le blog officiel des développeurs Android, où la société a expliqué le fonctionnement de la nouvelle fonction d’archivage automatique des applications, qui est désormais disponible pour un petit nombre d’utilisateurs d’Android.

Android archivera les applications que vous n’utilisez pas pour libérer de l’espace

Jusqu’à présent, les utilisateurs d’Android disposaient de deux manières différentes de libérer de l’espace en profitant d’applications moins utilisées. Soit ils les désinstallent de leurs appareils, soit ils les désactivent, supprimant leurs données et les versions nouvellement installées de chaque application.

Avec l’avènement de l’archivage automatique, des économies de stockage allant jusqu’à 60 % sont promises avec chaque application, sans avoir à supprimer l’application elle-même ou les données utilisateur de l’appareil.

Google explique que cette fonctionnalité doit être activée par l’utilisateur via le Google Play Store. Si vous n’utilisez pas l’application pendant un certain temps, une partie de l’application sera supprimée de la mémoire de votre appareil, mais son icône et les données utilisateur resteront sur votre appareil. Les applications archivées incluront une icône de nuage pour une identification facile.

Pour qu’une application soit auto-archivée, elle doit être publiée sur Google Play au format App Bundle, et les utilisateurs verront l’option permettant d’activer cette option lorsqu’ils essaient d’installer une application compatible sur leur mobile via Google Play, lorsque l’appareil ne fonctionne pas. disposer de suffisamment de stockage.

