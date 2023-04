Ne croyez pas le battage médiatique: l’appareil photo Redmi Note 12 Pro + 200MP déçoit

Xiaomi a surpris son public l’année dernière avec le lancement du Redmi Note 12 Pro+. L’appareil a été le premier téléphone de milieu de gamme à arriver sur le marché avec un appareil photo 200MP. Après plusieurs teasers, l’impressionnant appareil photo de 200 MP est arrivé avec quelques produits phares en 2022, mais le téléphone Redmi a été le premier à l’étendre au public de milieu de gamme. Cependant, la caméra ne semble pas vraiment impressionnante. Après des mois, le Redmi Note 12 Pro+ a finalement fait son chemin vers l’Europe avec une nouvelle variante Pro avec connectivité 4G. Et ainsi, les experts de DXOMark ont ​​réussi à tester cet appareil photo.

Redmi Note 12 Pro + ne parvient pas à impressionner l’test de DXOMark

Le Redmi Note 12 Pro+ est un téléphone décent avec un écran AMOLED, un chipset puissant, une charge de 120 W et un appareil photo principal de 200 MP. Cependant, il y a bien plus que les chiffres, et cet appareil photo n’a pas réussi à obtenir un bon score. Selon les tests DXOMark, le 200 MP a des performances médiocres. Il y a beaucoup de marketing autour de cet appareil photo principal, mais il a une note globale de 113 points. Cela donne au Redmi Note 12 Pro la 74e position dans le classement de DxOMark. Eh bien, nous savons qu’il s’agit d’un téléphone de milieu de gamme. Mais compte tenu de sa nouveauté et de tout le marketing autour de l’appareil photo 200 MP, cela pourrait être bien mieux.

Le Redmi Note 12 Pro+ tombe sous peu de l’iPhone 11 avec son minuscule appareil photo de 12 MP, ainsi que du Pixel 6. Le Nothing Phone (1) et le Xiaomi 12T fonctionnent mieux, malgré leurs appareils photo inférieurs en termes de nombre de mégapixels. Comme nous l’avons déjà dit, il y a plus que les chiffres.

Selon DXOMark, le Redmi Note 12 Pro+ fait un travail décent à la lumière du jour. Il parvient à fournir une plage dynamique et une balance des blancs décentes, même dans des conditions de faible luminosité. De plus, l’exposition automatique fait son travail de jour comme de nuit. Cependant, il existe une sorte de problèmes de fantômes, de couleurs et d’artefacts. L’autofocus est également lent et l’enregistrement vidéo 4K n’est pas bon. Il y a une perte de détails et des images trop nettes lorsque vous essayez d’enregistrer des séquences 4K.

Outre l’appareil photo principal de 200 MP, les autres capteurs sont également médiocres. L’appareil photo ultra-large 8 MP avec f/2.2 n’a rien d’écrit, de plus les capacités de zoom ne sont que la norme sans téléobjectif. Encore une fois, c’est l’un des principaux problèmes de ces téléphones de milieu de gamme avec des caméras principales « impressionnantes ». Ils fournissent un appareil photo principal avec une grande quantité de mégapixels bruts et des appareils photo standard. Au final, l’expérience n’est pas la meilleure. Ça sonne bien mais c’est juste autour de la moyenne.

Les spécifications

Outre les performances modestes de l’appareil photo, le Redmi Note 12 Pro + peut être considéré comme un bon touche-à-tout pour certains utilisateurs. Il apporte un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution FHD +, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, HDR10 + et la prise en charge de Dolby Vision. Il apporte un revêtement Gorilla Glass 5 et une découpe perforée.

Sous le capot, le Redmi Note 12 Pro+ possède le processeur MediaTek Dimensity 1080 avec le GPU Mali-G68 MC4. Le téléphone a jusqu’à 12 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage interne. L’appareil photo principal est un appareil photo ISOCELL HPX 200MP avec PDAF et stabilisation optique de l’image. Il y a aussi un jeu de tir ultra large de 8 MP et un troisième capteur de 2 MP pour la prise de vue macro. Le téléphone dispose d’un selfie shooter de 16 MP avec une ouverture f/2.5 et un enregistrement Full HD.

L’appareil dispose également de haut-parleurs stéréo et d’une prise audio de 3,5 mm, mais il manque la fente pour carte micro SD. Les autres fonctionnalités incluent Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, IR Blaster et un port USB Type-C. Il y a un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté. Enfin, le téléphone est alimenté par une énorme batterie avec une charge rapide de 5 000 mAh et 120 Hz. Il fonctionne sous Android 13 avec MIUI 14 au sommet. Le téléphone se vend 499,00 € en Europe, ce n’est donc pas exactement un téléphone économique.

Xiaomi peut arranger légèrement les choses avec une future mise à jour. Peut-être que certains des problèmes de fantômes et des artefacts peuvent être résolus via un logiciel. Voyons voir, pour l’instant, la société semble être occupée par le prétendu lancement du Xiaomi 13 Ultra.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine