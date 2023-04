Apple est la deuxième marque préférée de téléphones pliables. Le problème? Je n’en ai pas encore publié

Selon Counterpoint Research, aux Etats-Unis on rêve d’un iPhone pliable et Apple est, après Samsung, la deuxième marque la plus populaire de pliables sans jamais en avoir lancé.

Ce Samsung Galaxy Z Flip4 est le pliable le plus vendu du moment.

La vérité est que parmi les meilleurs téléphones pliables du marché, il n’y a pas encore de téléphone Apple. Cependant, quoi qu’il en soit, nous sommes tous clairs – d’autant plus en voyant les attentes de Samsung et ses prévisions – que tôt ou tard, il y aura un iPhone qui doublera en toute sécurité, et qu’il sera également capable de révolutionner l’industrie pour mieux ou pire, avec de nouvelles idées et une approche probablement plus mature.

Et si Apple n’est pas clair sur son atterrissage dans ce mobile pliable, il n’y aura plus de raisons de douter, et c’est qu’une nouvelle étude de Counterpoint Research reprise par les collègues de SamMobile confirme qu’aux États-Unis tout le monde veut un iPhone pliable bien qu’Apple n’a même pas divulgué de croquis.

C’est du moins ce qui ressort clairement d’une enquête dans laquelle Apple a réussi à se hisser au rang de deuxième marque préférée de téléphones pliables même s’il n’en a pas en store, ce qui est en revanche certainement curieux… Comment choisir votre préféré ? ça n’existe pas ?

Un tiers des utilisateurs de smartphones changeraient pour un pliable, de préférence de type ‘Flip’

En analysant un peu plus en profondeur l’étude publiée par les experts de Counterpoint, on notera un podium des constructeurs dans lequel Samsung se démarque, convainquant 46% des utilisateurs, avec Apple second avec 39% sans avoir présenté un mobile de ce type et Motorola dans le troisième tiroir avec une part de 6% de témoignage grâce à ses RAZR.

La force d’Apple aux États-Unis est puissante, car comme vous le verrez, la firme de Cupertino a une légion de fans dans son pays natal qui lui font aveuglément confiance et qui achèteraient un Apple pliable même sans savoir à quoi cela ressemblerait.

Trois clés d’une étude très intéressante pour l’avenir de l’industrie : les pliables gagnent du terrain, Apple va sûrement révolutionner ce marché et le format qui triomphe le plus dans le type « coque ».

Il est intéressant de voir qu’environ un tiers des utilisateurs de smartphones aux États-Unis changeraient leur téléphone pour un pliable, laissant le chiffre spécifique à 26% des répondants qui disent qu’ils sont sérieusement susceptibles d’acheter un pliable lors de leur prochaine mise à niveau d’appareil mobile. .

16% des participants se disent « plutôt susceptibles » d’acheter un pliable, tandis que 27% « ne sont pas sûrs » et seulement 17% se disent « pas du tout intéressés » par ce type de gadget.

Quant au form factor, les chiffres de vente l’avaient déjà confirmé et l’étude le corrobore, puisque les modèles de type clapet ou shell (les ‘Flip’) sont ceux qui ont le plus de succès auprès des utilisateurs. À noter que les femmes préfèrent le ‘Fold’ et ce sont les hommes qui préfèrent les variantes ‘Flip’.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :