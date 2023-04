Les tweets de Twitter Circle s’affichent pour des utilisateurs aléatoires, et vous devez être prudent

L’année dernière, Twitter a introduit la nouvelle fonctionnalité Circle, qui fonctionne à peu près de la même manière que les amis proches d’Instagram, vous permettant de publier du contenu que seuls les utilisateurs sélectionnés verront. Cependant, il semble que les tweets de Twitter Circle ne soient plus aussi privés, car ils apparaissent maintenant pour des utilisateurs aléatoires sur le réseau social.

Ne confiez pas vos secrets à Twitter Circle

Depuis vendredi dernier, plusieurs utilisateurs de Twitter ont signalé avoir vu des tweets Circle de personnes qu’ils ne suivent pas. Plus précisément, ces tweets sont apparus dans l’onglet Pour vous, qui affiche le contenu suggéré basé sur des algorithmes. Le problème est que les tweets publiés sur un cercle ne doivent pas être visibles par quiconque n’en fait pas partie.

Lorsque cela se produit, le bouton de retweet de ce contenu est désactivé. Si vous cliquez sur le tweet, il disparaît simplement comme s’il avait été supprimé. Cependant, vous pouvez toujours le voir dans l’onglet Pour vous. Le bug a été remarqué par Netcost-security.fr et aussi TechCrunch, qui a confirmé avec un utilisateur anonyme qu’un tweet affecté avait bien été posté sur un cercle.

Cela amène non seulement les utilisateurs à se demander s’ils peuvent faire confiance à Twitter, mais cela peut même les mettre en danger si quelqu’un partage des informations sensibles avec leur entourage et que le tweet finit par fuir vers d’autres sur le réseau social.

Depuis que Twitter Circle a été créé comme une option permettant aux utilisateurs de partager du contenu avec des amis proches sans avoir à rendre leurs comptes privés, de nombreuses personnes utilisent cette fonctionnalité pour publier des pensées personnelles et intimes sur leur vie. Cependant, les utilisateurs doivent désormais faire attention à la manière dont ils utilisent Twitter Circle.

Twitter est maintenant un gâchis

Twitter a été confronté à de nombreux bugs sérieux depuis qu’Elon Musk a acquis la société et licencié plusieurs employés, dont des ingénieurs clés. Le réseau social a subi une panne majeure il y a quelques semaines et même une partie de son code source a été divulguée en ligne.

En mars, Twitter a apporté quelques modifications à son onglet For You, qui affiche désormais beaucoup plus de tweets provenant de comptes que les utilisateurs ne suivent pas. Il montre également des tweets d’Elon Musk à des personnes qui ne le suivent pas. Tous ces changements semblent avoir brisé la façon dont Twitter fonctionne – ou devrait fonctionner.

Dans le même temps, Musk a tenté de pousser l’abonnement payant Twitter Blue, qui est désormais le seul moyen d’obtenir un badge bleu vérifié sur le réseau social – même si cela ne veut rien dire. Le propriétaire de Twitter a également déclaré que Twitter allait limiter la portée des tweets des utilisateurs non payants pour sévir contre les spams et les bots.

Rien de tout cela n’a fonctionné, cependant, car Twitter est un gâchis et a perdu la moitié de sa valeur marchande depuis son acquisition par Musk. Nous demanderions à Twitter si l’entreprise s’efforce de corriger le bug, mais Twitter a licencié toute son équipe de relations publiques et ne répond aux journalistes qu’avec un emoji caca.

