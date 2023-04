Des semaines plus courtes pour une vie plus longue : la promesse de l’IA ChatGPT

Le marché du travail peut accueillir des chatbots qui utilisent l’IA, comme le prouve Christopher Pissarides. Il est professeur à la London School of Economics and Political Science et lauréat du prix Nobel d’économie. Ses paroles semblent avoir apaisé les craintes que l’utilisation de chatbots IA n’entraîne des pertes d’emplois importantes.

Pissarides est un expert de l’impact de l’automatisation sur le travail humain. Il déclare : « Je suis très optimiste quant à la possibilité d’augmenter la productivité. Nous pourrions augmenter notre bien-être en général grâce au travail et nous pourrions prendre plus de loisirs. Nous pourrions facilement passer à une semaine de quatre jours.

Les chatbots IA, tels que Bard de Google et ChatGPT d’OpenAI, sont considérés comme une technologie qui change la donne. Bien que cela puisse conduire à une augmentation de la productivité, cela a également le potentiel de voir les robots remplacer les humains dans des centaines de millions d’emplois de cols blancs.

Qu’on le veuille ou non, l’ère des chatbots IA est arrivée

Pissarides a étudié l’impact de l’automatisation sur l’emploi et a remporté le prix Nobel d’économie pour ses travaux. Cependant, il pense également que les chatbots IA pourraient être mal utilisés, entraînant certains effets négatifs. Par exemple, ils pourraient être utilisés pour l’espionnage ou l’atteinte à la vie privée. Contre toute attente, le chercheur pense que l’IA pourrait avoir un « impact important » sur la productivité si elle est utilisée correctement.

Selon Pissarides, « Ils pourraient enlever beaucoup de choses ennuyeuses que nous faisons au travail… et ensuite laisser les choses intéressantes aux êtres humains. La transition pour les travailleurs sera rendue moins douloureuse par une adoption plus lente par les entreprises malgré l’évolution rapide de la technologie.

Il y a aussi des gens qui craignent que l’IA et autres ne changent la société de manière négative. Par exemple, une pétition ouverte signée par de nombreuses personnes du créneau, dont le PDG de Tesla, Elon Musk, a exigé l’arrêt de la création de systèmes d’IA plus puissants que GPT-4.

Depuis l’avènement du mot « IA » dans le monde des affaires, les scientifiques débattent de cette question. En d’autres termes, il est logique que les gens craignent de perdre leur emploi à mesure que l’IA se développe. Pourtant Pissarides montre que si les gens veulent travailler, il pourrait y avoir un nombre presque infini d’emplois. Donc, ce que les gens doivent faire pendant la période de transition, avant que les chatbots IA ne changent la façon dont les gens trouvent du travail, c’est de développer leurs talents.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine