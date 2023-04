Le concept watchOS 10 visualise un nouvel écran d’accueil avec des widgets, des activités en direct, etc.

Image conceptuelle par Parker Ortolani

watchOS 10, qui devrait être dévoilé à la WWDC en juin, devrait être accompagné de mises à niveau majeures de l’interface utilisateur. Expérimentant avec ce à quoi cela pourrait ressembler, Parker Ortolani a partagé quelques idées de concept watchOS 10 pour un tout nouvel écran d’accueil Apple Watch avec des widgets, des activités en direct, une version avec une interface utilisateur « Glances » évoluée, et plus encore.

Plus tôt ce mois-ci, Mark Gurman de Bloomberg a annoncé qu’Apple prévoyait « des modifications notables de l’interface utilisateur » avec watchOS 10. Bien qu’il n’ait partagé aucun détail, l’interface utilisateur est définitivement mûre pour une mise à jour.

La semaine dernière sur le podcast Netcost-security.fr Happy Hour (à la 35e minute), mes collègues Benjamin Mayo et Chance Miller ont parlé des changements spécifiques de l’interface utilisateur que nous pourrions voir, y compris un nouveau lancement d’application/une expérience d’écran d’accueil avec des activités en direct, le Dock revenant à extraire les contacts favoris, et plus encore.

Maintenant Parker Ortolani a visualisé à quoi pourraient ressembler beaucoup de ces idées avec un concept watchOS 10 astucieux. Partagée dans une série de tweets, voici une courte animation montrant un écran d’accueil remanié ainsi que quelques images fixes :

Voici un aperçu plus détaillé de la façon dont cela pourrait fonctionner… et avec des applications moins accentuées, le bouton latéral pourrait être reprogrammé pour fonctionner comme un lanceur rapide pour les contacts, mais repensé pour mieux s’adapter à la couronne numérique… pic.twitter.com/Ipp3mnK5q3 – Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) 9 avril 2023

Et voici une approche différente de l’écran d’accueil composée de widgets Watch – ramenant une version évoluée de la fonction de regard watchOS à la retraite d’Apple.

Accumulant plus de 200 000 vues et de nombreux retours positifs, Parker note qu’il a été « terrassé » par la réponse au concept et estime que cela « montre à quel point les gens ont faim d’une grosse mise à jour de la montre! »

Étonné par la réception de mon concept de refonte de l’écran d’accueil de watchOS. ???? Je suppose que cela montre à quel point les gens ont faim d’une grosse mise à jour de montre ! ???? pic.twitter.com/pk6qzPnCZs – Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) 10 avril 2023

J’aime beaucoup ce concept de Parker. Il est passionnant de voir à quoi pourrait ressembler une interface utilisateur watchOS plus personnalisable et fonctionnelle.

Je pense que je trouverais l’interface utilisateur de l’écran d’accueil plus personnalisable avec des widgets plus pratique par rapport à l’interface utilisateur de tous les widgets, mais les deux se sentent comme de grandes améliorations par rapport à la grille en nid d’abeille actuelle ou à la vue de liste. De plus, avoir un choix avec ce que fait le bouton latéral serait fantastique avec le support des activités en direct.

