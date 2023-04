Votre musique, avec vous partout : ce sont les nouvelles et impressionnantes lunettes Xiaomi avec son surround intégré

Pouvez-vous imaginer pouvoir avoir des écouteurs sans fil directement intégrés dans vos lunettes ? Cela semble être une idée folle au début, mais Xiaomi l’a rendu possible grâce à ses nouvelles lunettes audio intelligentes Xiaomi Mijia, un produit avec lequel nous pouvons combiner un morceau de mode avec la technologie et profiter de notre musique partout où nous allons.

De plus, comme d’habitude dans la marque chinoise, nous pourrons le faire à un prix vraiment compétitif, et c’est que ces lunettes pourront être achetées en Chine à partir du 12 avril prochain pour seulement 799 yuans, soit environ 106 euros changer bien que, malheureusement, on ne sache pas s’il atteindra ou non le marché mondial plus tard.

Commandes tactiles et jusqu’à 10 heures de musique sans avoir à recharger

Comme vous pouvez le voir, à première vue, on pourrait dire que ces nouvelles lunettes audio intelligentes Xiaomi Mijia sont des lunettes traditionnelles telles que Raybans, mais la magie se trouve dans les branches du produit, qui intègrent toute la technologie du produit. .

Ceux-ci sont équipés d’un système de pilotes dynamiques de 128 mm qui fonctionnent grâce à la technologie de conduction osseuse que nous avons déjà vue incorporée dans d’autres produits tels que les écouteurs Xiaomi Bone Conduction bien que, dans ce cas, nous puissions profiter d’un son surround à 360º et d’un 30 mm écran tactile grâce auquel nous pourrons facilement interagir avec la musique que nous jouons.

De plus, ces branches peuvent être facilement retirées pour pouvoir les incorporer dans d’autres cadres compatibles, elles ont une batterie interne qui promet d’offrir jusqu’à 22 heures d’utilisation qui sont réduites à 10 heures si nous écoutons de la musique et nous avons aussi différents microphones disponibles pour passer des appels, qui offrent une technologie de réduction du bruit afin que l’interlocuteur puisse nous entendre sans problème.

Enfin, nous pouvons également souligner la technologie Bluetooth 5.2 avec laquelle ce produit fonctionne en vue d’une plus grande efficacité et qualité de la connexion, en plus de ne peser que 38 grammes, ils ne seront donc pas beaucoup moins gênants pour pouvoir les utiliser pendant de longues heures.

Prix ​​et disponibilité des nouvelles lunettes audio intelligentes Xiaomi Mijia

Comme nous vous l’avons dit au début de cet article, les nouvelles lunettes audio intelligentes Xiaomi Mijia peuvent être achetées en Chine à partir du 12 avril au prix de 799 yuans, soit environ 106 euros à changer. Pour l’instant, la marque n’a pas confirmé sa présence sur le marché mondial, mais nous resterons attentifs au cas où ils le feraient finalement afin de les acheter sans avoir besoin d’importer le produit.

source | Xiaomi youpin

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :