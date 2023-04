La tablette pliable qui pourrait arriver en 2023 : un possible Samsung Galaxy Z Tab pourrait être en route

De nouvelles rumeurs viennent d’apparaître qui parlent d’une tablette pliante qui, soi-disant, arrivera à la fin de l’année avec la Samsung Galaxy Tab S9.

Prototype de l’écran tri fold présenté par Samsung au MWC.

Au début du mois dernier nous vous parlions de la prochaine Samsung Galaxy Tab S9 déjà en production. À la fin de cette année, trois modèles différents seront présentés : Galaxy Tab S9, S9+ et S9 Ultra, et chacun d’eux sera proposé avec différentes variantes en fonction de ses caractéristiques et de sa connectivité. Cependant, nous ne nous attendions pas à ce que le successeur de la Samsung Galaxy Tab S8 puisse arriver accompagné.

Comme publié dans Android Authority, le pronostiqueur Revegnus a divulgué sur Twitter que la société prépare une autre tablette, qui sera également pliable, pour accompagner la Samsung Galaxy Tab S9 lorsqu’elle arrivera sur le marché. Selon le leaker, il y a une « forte probabilité » que ce modèle, connu sous le nom de Samsung Galaxy Z Tab pour l’instant, arrive cette année (et, si ce n’est pas le cas, cela suggère qu’il arrivera avec la nouvelle gamme de pliables en 2024).

Une rumeur difficile à croire

D’après ce que nous avons pu apprendre, et peu importe à quel point le leaker assure que les possibilités de voir une tablette pliante ce 2023, il convient de prendre cette nouvelle avec une certaine dose de scepticisme. Nous entendons parler d’un Galaxy Z Tab depuis 2021, qui devrait en théorie être avec nous maintenant, mais qui n’a pas encore été rendu public.

Exclusif : Z Tab, tablette pliable à lancer aux côtés de la Galaxy Tab S9 cette année — Revegnus (@Tech_Reve) 9 avril 2023

Il est vrai que Samsung a déjà présenté cette année un prototype à deux charnières appelé « tri fold » lors du dernier Mobile World Congress, qui devrait soi-disant arriver également cette année, il semble donc que Samsung va tout miser sur le pliage à la fin de 2023 et courant 2024.

Pour l’instant, aucun autre détail n’est connu en dehors de ceux révélés par le leaker. On ne sait pas combien de charnières la supposée tablette pliante aura, ni la résolution de l’écran, ni le reste de ses composants. Tout est encore une grande inconnue.

Quoi qu’il en soit, nous insistons : jusqu’à ce qu’il y ait une sorte de confirmation que le Samsung Galaxy Z Tab arrivera cette année, ne prenons pas ces fuites comme définitives. Beaucoup de choses peuvent encore se passer d’ici la fin de cette année, et nous ne verrons peut-être pas encore cette tablette pliable en 2023.



