Un requin robotique avec IA patrouille dans les eaux pour mettre fin à la pollution : c’est Wasteshark

Ce requin robotique est la solution à la pollution plastique des rivières et des océans de notre planète.

Voici Wasteshark, le requin qui lutte contre la pollution

La technologie a atteint un point où la science-fiction et la réalité prennent des directions très différentes. Tout comme nous trouvons des ordinateurs champignons, il existe une infinité de projets similaires qui cherchent à prendre pied dans le panorama pour améliorer nos vies. Dans ce cas, nous parlons d’un requin robotique doté d’une intelligence artificielle capable de mettre fin à la pollution de l’eau. Ainsi, alors que l’on craint que des emplois ne disparaissent à cause de l’IA, dans ce cas, nous sommes confrontés à une solution qui peut nous aider à inverser l’une des situations les plus désastreuses que traverse notre planète.

Wasteshark : le requin robotique qui lutte contre la pollution en mer

Wasteshark est un projet de RanMarine, une Startup anglaise qui a voulu apporter sa contribution à la lutte contre la pollution de l’eau. Même s’il faut avoir un peu d’imagination pour voir un requin dans leur design, force est de constater que d’une certaine manière ils se sont inspirés de ce type de faune marine pour leur conception. Ainsi, malgré sa petite taille, Wasteshark est testé dans la Tamise avec un succès radical qui a montré qu’il pouvait être un allié fondamental pour ce type de tâche.

L’animal robotique est capable de collecter jusqu’à 120 000 restes de plastique dans ses 6 ou 8 heures d’autonomie. Cela se traduit par 500 kilogrammes de déchets. Cela peut sembler peu, mais compte tenu du faible poids du plastique, nous sommes confrontés à un volume de travail incroyablement brillant. Après tout, Watershark est un animal robotique qui ne pèse que 73 kg et mesure 1,70 mètre de long. Ainsi, bien qu’il soit compact et de dimensions plus ou moins réduites, le robot est capable de réussir assez bien sa mission. De plus, il a une portée opérationnelle de 5 kilomètres.

D’autre part, il est totalement autonome et fonctionne seul, bien qu’il puisse également être guidé de l’extérieur par des mains humaines grâce à la technologie 4G. De cette façon, sa batterie est capable de tenir jusqu’à 8 heures s’il n’a pas besoin de fonctionner de manière autonome. Pour fonctionner avec succès, il utilise des capteurs LiDAR capables de détecter les déchets.

De même, le Wasteshark est un robot capable de nettoyer autre chose que du plastique. Par exemple, les zones à fortes concentrations d’algues peuvent être nettoyées efficacement grâce à cet allié indispensable pour le nettoyage marin. Dans la Tamise, il a été mis à l’épreuve dans l’une des zones les plus difficiles à nettoyer, car c’est celle qui bouge le plus en fin de journée. Là, il a pu faire face à des niveaux élevés de pollution plastique et a plus que rempli sa mission.

