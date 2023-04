Xiaomi présente le Redmi Note 12 Pro 4G, une vieille connaissance sous une nouvelle apparence

Le Redmi Note 12 Pro 4G est une version mise à jour du légendaire Redmi Note 10 Pro lancé il y a deux ans.

L’arrière du nouveau Redmi Note 12 Pro 5G en couleur « Star Blue »

Xiaomi vient de proposer un nouveau membre pour la série Redmi Note 12. Il s’agit de la version sans connectivité 5G du Redmi Note 12 Pro 5G lancé il y a quelques semaines, et bien qu’il ne soit actuellement disponible que sur certains marchés, il le sera bientôt atteindre les autres régions du monde.

Le Redmi Note 12 Pro 4G est un modèle légèrement moins cher. Et, bien que son design soit complètement nouveau, la vérité est qu’il s’agit d’un modèle déjà mythique de la série Redmi Note que Xiaomi a décidé de recycler. Ce modèle est le Redmi Note 10 Pro, lancé il y a quelques années.

Redmi Note 12 Pro 4G, toutes les infos

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G, fiche technique Caractéristiques Dimensions 164 × 76,15 × 8,1 mm

201 grammes Filtrer Écran à points AMOLED de 6,67 pouces

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

DCI-P3

Jusqu’à 1100 nits de luminosité

HDR10

Verre Gorilla Glass 5 Résolution FullHD+ Processeur Qualcomm Snapdragon 732G RAM 6/8 Go LPDDR4x Système opératif MIUI 13 basé sur Android 11 Stockage 64/128 Go UFS 2.2 appareils photo arrière: 108 MP grand angle 9 en 1 Super Pixel f/1.9, objectif 6P

8MP ultra large f/2.2

Macro 2MP f/2.4

Capteur de profondeur 2 MP f/2.4

frontale: 16MP f/2.45 Batterie 5000mAh

Charge rapide 67W (chargeur inclus) Autres Double SIM, émetteur infrarouge, NFC multifonction, USB Type C, lecteur d’empreintes digitales latéral, déverrouillage du visage

Bien qu’il soit basé sur le Redmi Note 10 Pro, le nouveau Redmi Note 12 Pro 4G bénéficie d’un design renouvelé, avec des lignes qui ressemblent à celles des autres modèles de la série Redmi Note 12. En ce sens, on retrouve des bords droits et un complètement dos plat, avec un module de caméra qui monte légèrement à l’arrière et abrite chacune des quatre caméras arrière dans un trou séparé.

Le téléphone est disponible en quatre couleurs : deux nuances différentes de bleu, noir et blanc. Son écran mesure 6,67 pouces de diagonale avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 hertz.

Son système de caméra est soutenu par le même capteur de résolution de 108 mégapixels présent dans le Redmi Note 10 Pro, accompagné d’une caméra secondaire de 8 mégapixels avec un objectif ultra grand angle et de deux capteurs complémentaires de 2 mégapixels chacun. La caméra frontale utilise un capteur de 16 mégapixels.

A l’intérieur se trouve le processeur Qualcomm Snapdragon 732G à huit cœurs à 2,2 GHz associé à un GPU Adreno 618, le tout accompagné de 6 ou 8 Go de RAM et de 128 ou 256 Go de stockage interne.

Au-delà du design, le Redmi Note 12 Pro 4G intègre quelques changements en termes de batterie et de charge. Cette fois, nous avons une batterie d’une capacité de 5000 mAh, et la puissance de charge augmente pour atteindre 67 W. Encore une fois, le chargeur est inclus dans la boîte avec le téléphone.

En ce qui concerne les logiciels, le Redmi Note 12 Pro 4G arrive sur le marché avec Android 11 à l’intérieur, une version du système d’il y a environ deux ans. Il est personnalisé par MIUI dans sa version 13.

Prix ​​​​du Redmi Note 12 Pro 4G et où l’acheter

Pour l’instant, le Redmi Note 12 Pro 4G n’est disponible que sur certains marchés, dont la Turquie. Il peut être acheté via la boutique en ligne de la marque et a un prix officiel de 329 euros.

