Il s’agit de la première image réelle du POCO F5, et elle nous semble très familière…

L’usine Xiaomi est toujours à pleine capacité. Après avoir lancé le Xiaomi 13 et le Redmi Note 12, l’entreprise n’oublie pas POCO, son milieu de gamme le plus puissant. Malgré le lancement de téléphones mobiles tels que le POCO X5 Pro, qui pourrait bien être l’un des meilleurs vendeurs de l’année, il manque toujours une série très importante.

Il s’agit de la nouvelle génération de la série F, les POCO F5 et POCO F5 Pro. Bien qu’on ne sache toujours pas si deux modèles seront enfin lancés comme l’an dernier, on a déjà les premières images de l’un d’entre eux, et ils nous le rappellent beaucoup à la série Redmi K60 qui a été lancée en Chine il y a quelques mois.

Le nouveau POCO qui va révolutionner le milieu de gamme

Nous savions déjà que POCO travaillait sur un nouveau mobile avec des fonctionnalités incroyables, et nous savions également que cela ne pouvait être autre que le POCO F5. Depuis plusieurs mois, nous avions déjà constaté quelques fuites concernant cet appareil, mais nous ne connaissions pas sa conception.

Jusqu’à maintenant. Comme on l’a vu dans la FCC, l’organisme chargé de réguler les communications (et donc les appareils capables de les établir), le nouveau POCO F5 ou POCO F5 Pro a déjà été vu complètement dans une couleur blanche, et sa conception est exactement le même que le Redmi K60.

La vérité est que les LITTLE européens ont tendance à hériter des conceptions et des spécifications de la série Redmi K en Chine. C’est une famille de mobiles puissants, beaux et bon marché. Et c’est l’essence de POCO, qu’il a déjà démontré avec la génération précédente des POCO F4 et POCO F4 GT.

Bien que nous n’en sachions pas beaucoup plus sur le POCO F5 (ou POCO F5 Pro) au-delà de sa conception, les fuites parlent d’un panneau AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, du processeur MediaTek Dimensity 8200, d’une batterie de plus de 5 000 mAh et un appareil photo principal de 64 MP avec stabilisateur d’image optique.

En tout cas, et qu’il s’agisse du modèle standard ou du modèle Pro, nous sommes face à l’un des LITTLE les plus performants pour ce 2023, et dont le prix pourrait en faire l’un des meilleurs vendeurs de l’année. Nous veillerons au cours des prochaines semaines au cas où l’entreprise déciderait de nous accorder une petite avance.

source | SlashLeaks

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :