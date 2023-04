Le Google Pixel 7a est dévoilé dans les photos officielles : ce seront ses nouvelles couleurs

Les premières photos officielles du Pixel 7a ont fuité, révélant les trois couleurs dans lesquelles l’appareil sera disponible.

Le dos du Google Pixel 7a en gris

Google semble déjà finaliser les détails de la présentation de son nouveau smartphone Pixel abordable, le Pixel 7a. Si les rumeurs ne manquent pas, l’appareil sera présenté lors de la keynote principale de la prochaine Google I/O 2023 qui aura lieu le 10 mai prochain, bien qu’à ce stade nous ayons déjà pu récolter une bonne poignée de détails sur l’appareil.

En fait, nous avons déjà vu un vrai prototype du Pixel 7a, qui a même été mis en vente sur eBay. Maintenant, pour la première fois, nous avons eu accès aux images de presse officielles de l’appareil, qui révèlent la gamme de couleurs dans laquelle le Pixel 7a sera disponible.

Le Pixel 7a de couleur bleue peut être vu pour la première fois

Bien que la conception du terminal ait depuis longtemps cessé d’être un mystère, cela ne fait jamais de mal de pouvoir confirmer certains détails. Grâce aux images, nous pouvons confirmer que le cadre latéral de l’appareil sera en aluminium et non en plastique. Cela se révèle par les lignes en plastique où sont cachées les antennes, ce qui serait inutile si son châssis n’était pas fait d’un matériau métallique.

De même, il est clair que la « Camera Bar » où se trouve la double caméra arrière sera en aluminium avec une finition mate dans le style du Google Pixel 7.

´

La chose la plus frappante à propos de cette fuite est peut-être le fait de pouvoir voir, pour la première fois, la nouvelle couleur bleu ciel dans laquelle l’appareil arrivera. C’est une nouvelle couleur que nous n’avons pas vue dans la série Pixel depuis le Google Pixel 3 de 2018, même si dans ce cas Google aurait opté pour un ton légèrement plus frappant.

Pour le reste, le Pixel 7a ne semble pas très différent du Pixel 7 en termes d’esthétique. Les bords autour de votre écran sont légèrement plus larges et la taille du panneau lui-même sera légèrement plus petite. Quant à ses spécifications, on s’attend à voir un processeur Tensor G2 associé à 8 Go de RAM, une caméra arrière de 64 et 12 mégapixels, un écran OLED avec un taux de rafraîchissement de 90 hertz et la prise en charge de la recharge sans fil.

