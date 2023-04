Cette montre de nom de famille "Pro" baisse encore : écran Ultra HD, appels Bluetooth et 12 jours d’autonomie

50 euros de remise pour une montre connectée qui est un véritable bijou à votre poignet, tant par son design que par ses fonctions.

Cette belle montre connectée est à 50 euros de réduction, c’est l’un de ses prix les plus bas à ce jour.

L’Amazfit GTR 3 Pro reste l’une des meilleures montres intelligentes Xiaomi que vous puissiez acheter. Il a un design exquis, un écran de résolution Ultra HD, un GPS, de multiples fonctions et jusqu’à 12 jours d’autonomie. En bref, c’est un bijou pour votre poignet, avec l’avantage que maintenant vous pouvez l’acheter moins cher. Attention, car cette Amazfit GTR 3 Pro tombe à 151 euros sur Amazon dans le beau modèle noir.

Le prix de vente conseillé de cette smartwatch est de 199,99 euros, vous économisez donc environ 50 euros si vous l’achetez maintenant sur Amazon. Si nous consultons l’historique des prix en store, nous constatons qu’il s’agit de l’un des plus bas qu’il ait eu depuis sa mise en vente. De plus, si vous êtes abonné à Amazon Prime, vous le recevrez chez vous en quelques heures sans avoir à payer les frais de port.

Cet Amazfit GTR 3 Pro est également en vente dans la boutique officielle Amazfit, bien qu’il ne tombe qu’à 174,90 euros. Vous pouvez également l’acheter à Miravia, bien qu’ici il ne bouge pas des 199,90 euros d’origine. Par conséquent, nous voyons qu’Amazon est le store où vous pouvez acheter l’Amazfit GTR 3 Pro moins cher, il est maintenant temps de découvrir pourquoi c’est un si bon achat.

Amazfit GTR 3 Pro

Achetez le moins cher Amazfit GTR 3 Pro

La première chose qui nous frappe à propos de l’Amazfit GTR 3 Pro, c’est qu’il s’agit d’une très belle montre dans le modèle « Infinite Black » qui baisse de prix. Il est élégant et résistant, avec un corps en aluminium préparé pour survivre à toutes nos aventures. De plus, sa conception le rend parfait à tout moment de la journée, tant pour le travail que pour le sport. Le corps de la montre et le bracelet sont confortables, vous pouvez donc le porter parfaitement tout au long de la journée.

L’un des grands atouts de cette smartwatch est son écran AMOLED de 1,45 pouces avec une résolution Ultra HD (480 x 480 pixels) et une densité de 331 pixels par pouce. Cela se traduit par une grande qualité dans les images, notamment en termes de netteté. Vous pouvez utiliser à la fois l’écran tactile et la couronne et le bouton sur le côté droit pour interagir avec le système. Bien entendu, des dizaines de cadrans sont à votre disposition pour personnaliser votre écran.

L’Amazfit GTR 3 Pro est une bonne montre connectée pour surveiller votre activité physique et votre santé. Il dispose de plus de 150 modes sportifs, avec GPS inclus pour que vous puissiez enregistrer l’itinéraire sans avoir à transporter votre mobile. Côté santé, il dispose des outils les plus importants : capteur de fréquence cardiaque, contrôle intelligent du niveau d’oxygène dans le sang 24h/24, suivi du niveau de stress et même analyse de vos habitudes de sommeil.

Les fonctions de l’Amazfit GTR 3 Pro vont plus loin lorsque nous le connectons à notre téléphone portable. Le plus important est que, grâce à son haut-parleur et son microphone, nous pouvons l’utiliser pour les appels téléphoniques Bluetooth. Qu’est ce que ça indique? Qu’avec cette montre intelligente, nous pouvons à la fois envoyer et recevoir des appels lorsqu’elle est connectée au mobile. D’autre part, nous pouvons également recevoir des notifications d’applications, contrôler la musique et même utiliser Alexa, l’assistant vocal.

Amazfit GTR 3 Pro

Si vous utilisez au maximum tous ces outils, la smartwatch aura une autonomie d’environ 6 jours complets. Si vous êtes moins exigeant, l’autonomie finale sera d’environ 12 jours sur une seule charge. Vous avez également la possibilité d’activer le mode économie de batterie, ce qui portera l’autonomie jusqu’à 30 jours, c’est-à-dire que vous pourrez l’utiliser pendant un mois sans passer par le chargeur.

Avant de dire au revoir, nous devons mentionner que cet Amazfit GTR 3 Pro est étanche, vous ne devriez pas vous inquiéter si vous le dérangez sous la douche ou dans la piscine. Vous pouvez voir qu’il s’agit d’une smartwatch très complète, c’est pourquoi c’est un si bon achat maintenant qu’elle tombe à 151 euros sur Amazon.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :