Le président du groupe Xiaomi confirme l’arrivée du Xiaomi Pad 6 : son lancement aura lieu très prochainement

En 2023, nous avons assisté à deux grands lancements de Xiaomi. En février, lors du MWC, la société a présenté ce qui serait son meilleur appareil à ce jour, la série Xiaomi 13 ; et en mars dernier, le milieu de gamme a connu une révolution avec l’incroyable Redmi Note 12.

Bien sûr, le rythme de Xiaomi est imparable, puisqu’un nouvel appareil approche : le Xiaomi Pad 6. La tablette par excellence de l’entreprise serait désormais plus proche que jamais, et cela a été confirmé par l’une des positions les plus élevées de Xiaomi en une réponse à un fan.

Lu Weibing confirme le futur lancement du Xiaomi Pad 6

Après une pause marquée par un intérêt plutôt faible pour les tablettes, la pandémie a ramené ce design (form factor) plus grand sur la table, et Xiaomi a lancé la Xiaomi Pad 5, une tablette au succès retentissant avec des spécifications incroyables. Ce n’était qu’une question de temps avant que l’entreprise n’envisage de lancer un successeur.

Et il semble que cette sortie sera très prochainement. C’est ce que confirme Lu Weibing, président du groupe Xiaomi, dans une récente réponse à un fan à l’occasion du lancement prochain du Xiaomi 13 Ultra, le mobile le plus puissant de Xiaomi, qui sera présenté en avril.

Il est probable que, parallèlement à cet incroyable appareil, le Xiaomi Pad 6 sera également présenté, qui promet d’être un digne successeur avec des composants mis à jour et une puissance plus que suffisante pour la vie quotidienne, ainsi qu’un panneau beaucoup plus élevé que le Xiaomi actuel.Pad 5.

Nous savons peu de choses sur cette tablette, mais les principales fuites que nous avons entendues à ce jour parlent de deux versions : un modèle standard et un Pro. Bien que les principales différences se situent au niveau de l’écran et du processeur, les deux modèles seraient très similaires dans conception.

Nous serons attentifs dans les prochains jours au cas où un autre dirigeant de Xiaomi, comme Lei Jun, voudrait donner plus d’indices sur le prochain Xiaomi Pad 6, tout comme il l’a fait récemment avec le Xiaomi 13 Ultra. Dans tous les cas, ce sera probablement une question de semaines.

source | Mes Conducteurs

