Harmony OS : prêt à vaincre Android et iOS une fois pour toutes

Après l’interdiction de Huawei par les États-Unis il y a quelques années, l’entreprise a dû déployer à la hâte son propre système d’exploitation. La société appelle ce système Hongmeng (en Chine) et Harmony (à l’échelle mondiale). Depuis son lancement, Huawei a constamment mis à jour ce système et il est désormais doté de fonctionnalités que même les systèmes iOS et Android beaucoup plus anciens n’ont pas. Cependant, après environ trois ans de développement, Harmony OS n’est pas encore sorti de Chine. La société affirme qu’elle a besoin de certaines choses pour être en place avant le déploiement mondial. La dernière mise à jour de ce système Harmony OS 3.1 a été testée publiquement.

À l’heure actuelle, de nombreux modèles font partie des tests d’Harmony OS 3.1. Au rythme de son développement, la série Huawei P60 devrait lancer ce système. Il devrait être prêt juste à temps pour la série. Vient maintenant la question, qu’est-ce qui a été mis à jour exactement dans la nouvelle version d’Harmony OS 3.1 ?

Un aspect qui surpasse les autres systèmes Harmony OS dans le monde est sa profonde intégration. Sur Harmony OS, la plupart des fonctionnalités n’ont pas besoin d’applications tierces. On ne peut pas en dire autant des autres systèmes. À l’heure actuelle, Harmony OS détient environ 2% de part de marché. Cependant, la société est optimiste sur le fait qu’avec ses mises à jour, elle est sur le point de faire une déclaration majeure.

Mise à jour Harmony OS 3.1

En résumé, la mise à niveau Harmony OS 3.1 a été un énorme plus pour le système de Huawei. Les rapports des utilisateurs qui ont testé ce système sont très positifs. Les principaux points de la mise à jour sont les suivants

La principale mise à niveau est que le temps de démarrage et d’exécution des applications est désormais plus court et plus transparent. Le temps est presque deux fois plus court qu’avant. La mise à jour optimise également l’expérience utilisateur à bien des égards. Il est livré avec des effets spéciaux dynamiques dans le centre de notification. Il existe également un réglage de la taille de la carte, un réglage de la taille de la petite fenêtre, un contrôle audio, etc. Il existe également quelques améliorations telles que le service de fenêtre améliorant la rotation des fenêtres et les capacités de requête de zone via plusieurs interfaces. HarmonyOS 3.1 ajoute un nouveau paramètre de caméra et une fonction de prévisualisation En termes de méthodes de saisie, une nouvelle constante de direction du curseur de méthode de saisie a été ajoutée.

Dans l’ensemble, cette version de Huawei améliore principalement beaucoup l’expérience utilisateur. Le système est plus stable. Cependant, il y a des rapports selon lesquels HarmonyOS 4 sera un nouveau départ pour la marque chinoise. Pour le moment, Huawei dispose déjà des mises à jour majeures pour Harmony OS 4.

La version bêta publique d’HarmonyOS 3.1 arrive sur Huawei Mate 50

Au milieu de ce mois, Huawei a lancé la version bêta publique de Harmony OS 3.1 Beta1. Il a recruté des développeurs qui possèdent des téléphones mobiles Huawei P50 (ABR-AL00) et P50 Pro (JAD-AL00). Le 27 février, il a été signalé que la version bêta publique du système HarmonyOS 3.1 s’était étendue à la série Mate 50. La société affirme que d’autres appareils seront ajoutés ultérieurement. Cela indique également que la version officielle de cette mise à jour n’est pas loin.

Selon Huawei, la version Beta1 ajoute des capacités de développement d’interface inter-terminal ArkTS et des capacités de développement low-code basées sur les capacités de la version Preview. D’autres fonctionnalités de l’API 9 seront lancées dans la prochaine version Beta2. À en juger par l’aperçu du modèle P50, HarmonyOS 3.1 a beaucoup travaillé sur l’animation et l’optimisation de la stabilité du système. De plus, des ajustements majeurs ont également été apportés à l’animation du panneau de notification et à la sélection de la disposition des widgets. L’intensité de la correction de bug n’est pas non plus faible.

Selon le calendrier annoncé par Huawei, HarmonyOS 3.1 deviendra régulier fin mars ou début avril. La série Huawei P60 et Mate X3 devraient préinstaller ce système pour la première fois. Selon les données de Strategy Analytics, HarmonyOS est devenu le troisième plus grand système de téléphonie mobile au monde. Il n’y a pas si longtemps, le « père de l’harmonie » Wang Chenglu a répété que le système Harmony n’est pas Android, iOS ou un système d’exploitation à un seul appareil. La plus grande valeur du système Harmony réside dans la combinaison de plusieurs appareils. C’est une caractéristique que les autres systèmes n’ont pas.

À propos du système d’exploitation Harmony

Harmony OS est un système développé par Huawei, une entreprise technologique chinoise. Il est conçu pour fournir une plate-forme unifiée pour divers appareils. Cela inclut les téléphones portables, les tablettes, les appareils portables, les appareils électroménagers intelligents, etc. Harmony OS est construit sur une architecture de micro-noyau, qui offre un haut niveau de sécurité. Cela lui permet également de fonctionner sur divers appareils avec une puissance de calcul et une capacité de mémoire différentes. Le système comprend également une technologie distribuée, qui permet aux appareils de communiquer entre eux de manière transparente, créant ainsi un réseau distribué.

L’un des principaux avantages d’Harmony OS est sa capacité à fournir une expérience utilisateur transparente sur différents appareils. Avec Harmony OS, les utilisateurs peuvent facilement partager des fichiers et des données sur différents appareils. Le système d’exploitation peut s’adapter à différentes tailles et résolutions d’écran, offrant une interface utilisateur cohérente.

Un autre énorme avantage d’HarmonyOS est l’accent mis sur la sécurité et la confidentialité. L’architecture du micro-noyau offre un haut niveau de sécurité. Il est donc difficile pour les pirates d’exploiter les vulnérabilités. HarmonyOS dispose également d’une fonction de contrôle des autorisations, qui permet aux utilisateurs de contrôler les autorisations d’accès des applications, offrant une meilleure protection de la vie privée.

HarmonyOS a été lancé pour la première fois en 2019. Depuis lors, Huawei en fait activement la promotion en tant qu’alternative à Android. Alors qu’HarmonyOS a été initialement conçu pour remplacer Android sur les appareils Huawei, la société a déclaré qu’elle était prête à travailler avec d’autres marques de téléphones mobiles. L’objectif est de faire du système une alternative viable à Android et iOS.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine