Androïd ou iOS ? Cette carte montre quel est le système d’exploitation le plus utilisé dans chaque pays du monde

Découvrez comment les deux principaux systèmes d’exploitation mobiles dans le monde se partagent le gâteau : iOS et Android

Pendant longtemps, le marché des systèmes d’exploitation mobiles s’est polarisé autour de deux acteurs : Android et iOS, car il n’y a pratiquement pas d’alternatives qui peuvent les concurrencer car HarmonyOS, le propre OS de Huawei, a toujours une présence simplement testimoniale dans le monde entier et il le fait ne semble pas que cela va changer dans un proche avenir.

Vous vous êtes sûrement plus d’une fois demandé s’il y avait plus de mobiles avec Android ou iOS dans votre pays et aujourd’hui nous vous apportons la réponse à cette question, puisque le support Statista a préparé une carte qui vous montre quel est le système d’exploitation le plus utilisé dans chaque Pays dans le monde.

L’OS le plus utilisé au monde reste Android avec une part de marché de 71%

Le média Statista a produit un graphique sous forme de carte, que nous vous laissons sous ces lignes, qui nous montre quel est le système d’exploitation mobile le plus utilisé dans chaque partie du monde. Cette carte a été créée sur la base d’une étude StatCounter qui collecte des données de 5 000 millions de pages vues par mois mises à jour jusqu’en mars 2023.

Ainsi, comme vous pouvez le voir sur cette carte, Android continue de dominer le marché mondial de la téléphonie mobile avec une part de marché de 71 %, car il s’agit du système d’exploitation mobile prédominant en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Afrique, au Groenland, dans la quasi-totalité de l’Europe et partie de l’Asie.

De son côté, iOS reste avec une part de marché de 28% et est le système d’exploitation prédominant aux Etats-Unis, avec une part de marché de 57% contre 43% pour Android, dans certains pays européens comme le Royaume-Uni, la Norvège, La Suède et la Suisse, au Canada, où il détient une part de marché de 61%, en Australie et au Japon, qui est le seul pays d’Asie où iOS est plus utilisé qu’Android.

Si nous analysons les données en France, selon StatCounter, en mars 2023, Android avait une part de marché de 77% et iOS 21%, ce qui indique une augmentation de la présence du système d’exploitation d’Apple dans notre pays, depuis qu’il y a un an, Android avait 79 % et iOS 19 %.

