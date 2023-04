Peut-être serez-vous immortel dans 8 ans et vous ne le savez toujours pas : dit un ingénieur de Google qui a généralement tout à fait raison

Raymond Kurzweil n’est pas seulement directeur de l’ingénierie chez Google mais aussi un futurologue assez renommé, qui nous invite à rêver de ses dernières prédictions sur l’immortalité.

Il s’agit de Raymond Kurzweil, depuis 2012 directeur de l’ingénierie chez Google et futurologue de renom.

Ces dernières semaines ou ces derniers mois, nous avons assisté aux progrès de l’IA sous la forme d’un chatbot qui nous a tous laissés sans voix, ChatGPT, qui n’anticipe qu’un futur proche avec une révolution incluse, dont nous ne connaissons toujours ni l’ampleur ni les possibilités, mais qui va sûrement donner lieu à des changements profonds dans nos sociétés alors que nous vivons déjà avec la révolution industrielle, l’arrivée des robots (déjà convertis en humanoïdes) dans les usines ou plus tard l’Internet et la connectivité mondiale.

Et maintenant, comme nous l’ont dit les amis d’Urbantecno en suivant la piste d’un article du Daily Mail lui-même, il semble que le directeur de l’ingénierie de Google nous informe d’un avenir rose dans lequel nous pourrions atteindre l’immortalité en seulement 8 ans, grâce à l’évolution conjointe de la science et de la technologie.

Cela n’aurait aucune signification si ce n’était du fait que Raymond Kurzweil a une carrière renommée de futurologue et que ses prédictions se réalisent souvent, tant de gens ont déjà commencé à rêver de ce jour où la technologie et la médecine s’uniront pour nous rendre immortels. de moins si l’on tient compte des maladies et des problèmes de santé.

La vérité est qu’en ce moment ces déclarations peuvent sembler totalement folles et déplacées, mais nous avons tous vu de quoi l’intelligence artificielle est capable et aussi, nous devons tenir compte du fait que nous sommes déjà capables de sélection ou de contrôle génétique de nos jours, juste car nous pouvons fabriquer des organes synthétiques qui fonctionnent chez les animaux et il est même possible de lire le cerveau à l’aide de capteurs avancés.

La technologie nous a toujours permis de lutter contre de nouvelles maladies et problèmes de santé, comme l’intégration de stimulateurs cardiaques dans le cœur, la pose d’implants dans les oreilles et même l’utilisation de la thérapie génique pour restaurer la vision des couleurs ou personnaliser les médicaments, en plus de l’immunothérapie et d’autres avancées qui nous permettent même rêver de vaincre le cancer.

Ray Kurzweil dit que plus ou moins 86% de ses 147 dernières prédictions se sont réalisées, alors maintenant il nous parle d’un avenir immortel intéressant pour l’humanité dans moins d’une décennie, grâce à l’IA et aux nanorobots.

Avec ces prémisses, il n’est alors pas si étrange de penser que Ray Kurzweil a raison, peut-être avec des délais trop courts, oui, mais il est possible que la nanorobotique et d’autres avancées puissent inverser les effets de l’âge ou combattre des maladies de l’intérieur de nos organismes à augmenter notre espérance de vie jusqu’à ce que nous devenions, au moins en ce qui concerne les maladies, immortels.

Kurzweil dit que ces robots microscopiques pourraient réparer les tissus et les cellules, contrôler l’apparition du cancer et l’éliminer à la racine, ainsi que maintenir notre système immunitaire en pleine forme pendant de nombreuses années.

Il est à noter que, de toutes ses prédictions, environ 86% se sont réalisées, alors espérons que celle-ci se réalisera également et que l’on puisse penser à une espérance de vie bien supérieure pour nos générations et celles à venir… Pourquoi pas ?

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :