Votre maison est peut-être sur un champ de bataille : découvrez-le avec cette carte de bataille interactive

Cette carte vous montre où il y a eu des batailles documentées à travers l’histoire.

La guerre est un facteur déterminant dans toutes les sociétés de la planète | Image: Battle NodeGoat

L' »Histoire des Conflits » est une discipline historique qui permet d’en savoir plus sur la guerre et l’affrontement entre différentes sociétés. Maintenant, une carte interactive a compilé pratiquement toutes les batailles dont nous avons un enregistrement. Cette carte interactive nous permettra de voir s’il y a eu une bataille près de notre ville, ou même si elle s’est produite là où nous vivons aujourd’hui. Malheureusement, les chances qu’une bataille se déroule près de chez nous sont très élevées, car l’histoire de la France et de l’Europe est marquée par des conflits. Grâce à cette carte, nous pouvons avoir une plus grande clarté lorsqu’il s’agit de savoir à quoi ressemblaient les champs de bataille de notre histoire.

Cette carte interactive vous indique si votre ville était un champ de bataille dans le passé

Il existe de nombreuses cartes interactives. Il existe d’authentiques Google Maps of History qui nous permettent de perdre du temps à apprendre de nombreux faits et détails sur ces événements. Tout ne se limite pas à l’exceptionnel Google Earth, mais il existe des cartes authentiques qui nous apprennent à voir le monde d’une autre manière.

Battles Node Goat est une carte interactive qui vise à nous montrer la carte du monde avec toutes les batailles qui ont existé pour lesquelles il existe une documentation.

La carte nous montre chronologiquement les batailles qui se sont déroulées sur notre planète. Selon la couleur, il nous informe de la date à laquelle ces batailles ont eu lieu et utilise la base de données Wikipédia comme principale source d’information. Ainsi, nous pourrons visiter les champs de bataille du monde entier à partir de 2500 a. C. jusqu’à l’année 2016 de notre ère. De cette façon, nous pouvons l’utiliser comme une application pour apprendre la géographie tout en profitant d’une plus grande connaissance de l’Histoire.

Inévitablement, cette carte a ses limites. Ce n’est pas qu’il n’y a pas eu de batailles dans de nombreuses sociétés de la planète, mais que nous n’avons aucune information à leur sujet. Certaines cultures ne sont pas écrites (pas d’écriture) et n’ont laissé aucune donnée sur ces batailles, tandis que les archéologues n’ont encore trouvé aucune trace archéologique d’aucune bataille. Mais cela ne veut pas dire qu’ils n’existaient pas, en fait, ils étaient sûrement assez abondants, autant que dans le reste du monde. Cependant, vous ne pouvez pas localiser quelque chose que vous n’avez pas encore découvert. Les batailles qui ont été documentées mais qui ne sont pas sorties du circuit scientifique n’ont pas non plus été ajoutées à cette base de données.

La carte a cessé de se mettre à jour en 2016, de sorte que le conflit entre l’Ukraine et la Russie n’a pas été entièrement couvert. En tout cas, jusqu’à cette date, c’est très bien d’avoir un bilan clair et une vision plus large de ce que indique la guerre dans notre société.

