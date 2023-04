Apple organise des réunions nationales avec les travailleurs du commerce de détail pour « discuter des risques de la syndicalisation »

Apple lutte contre une pression croissante parmi les employés du commerce de détail pour se syndiquer, avec un store à Towson, dans le Maryland, devenant le premier Apple Store à se syndiquer avec succès l’année dernière. Bloomberg rapporte maintenant qu’Apple poursuit ses efforts pour empêcher les stores de se syndiquer, y compris des réunions nationales avec les employés du commerce de détail pour « discuter des risques de la syndicalisation ».

Le dernier sur les efforts de syndicalisation Apple Store

La nouvelle vient de Mark Gurman de Bloomberg dans la dernière édition de la newsletter Power On. Selon ce rapport, les responsables d’Apple Store ont tenu des réunions avec des employés au cours de la semaine dernière, en utilisant des points de discussion basés sur « un message préparé » des équipes d’Apple.

Lors des réunions, Apple a souligné les « risques de la syndicalisation » et a fait le point sur les efforts de négociation à l’Apple Store de Towson, dans le Maryland. Apple a fait référence aux négociations en cours à Towson comme « un peu un récit édifiant », selon le rapport d’aujourd’hui.

Les responsables ont déclaré aux travailleurs que le syndicat représentant les employés de Towson – l’Association internationale des machinistes et des travailleurs de l’aérospatiale, ou IAM – demandait des cotisations s’élevant à 1,5 % du salaire. Les responsables ont déclaré que cette somme d’argent pourrait rapidement s’accumuler avec le temps et que les employés qui ne se conforment pas au paiement pourraient être licenciés dans un délai d’un mois, sur la base des propositions du syndicat. Les responsables ont également déclaré que le store Towson accordait plus de priorité aux employés à temps plein qui souhaitaient prendre des congés le week-end, ce qui désavantageait les employés à temps partiel. De même, ils ont averti les stores que les employés de longue date du point de vente Towson seraient prioritaires par rapport aux nouveaux employés pour les emplois.

Jusqu’à présent, deux Apple Stores aux États-Unis ont voté en faveur de la syndicalisation, dont le store de Towson et un autre à Oklahoma City. Les travailleurs des Apple Stores d’Atlanta et de Saint-Louis ont fait marche arrière sur leur projet de se syndiquer, certains employés critiquant les représentants syndicaux et d’autres blâmant « l’hostilité accrue » d’Apple pour cette décision.

Lors des réunions de cette semaine, les dirigeants d’Apple ont spécifiquement utilisé la situation à Saint-Louis comme argument contre la syndicalisation.

Et ils ont indiqué que les syndicats pouvaient apporter des modifications sans l’autorisation des employés, faisant écho aux commentaires du chef de la distribution Apple Deirdre O’Brien l’année dernière. Les responsables ont également souligné le store Apple de Saint-Louis, où les travailleurs ont abandonné leurs efforts de syndicalisation l’année dernière et ont critiqué les représentants syndicaux pour les avoir prétendument induits en erreur. De plus, les gestionnaires ont expliqué le processus de syndicalisation d’une manière que certains employés ont perçue comme une tentative de verser de l’eau froide sur l’idée. Si seulement une petite fraction des employés participe à une élection syndicale – et qu’une majorité de ce groupe vote pour adhérer – le syndicat s’appliquera toujours à l’ensemble du store, ont expliqué les responsables.

Enfin, Bloomberg souligne qu’Apple « a tenté d’enfiler l’aiguille dans sa messagerie », rappelant aux employés qu’ils ont le droit de voter sur la syndicalisation. « Bien qu’Apple ne l’ait pas dit, le message sous-jacent aux dizaines de milliers d’employés de l’entreprise était clair : si votre store se syndique, vous pourriez être désavantagé », explique Bloomberg.

En ce qui concerne les négociations à Towson, le rapport d’aujourd’hui indique également que « les deux parties n’ont pas trouvé beaucoup de terrain d’entente ». Le syndicat a fait une vingtaine de propositions et Apple n’en a fait que deux. Jusqu’à présent, l’entreprise n’a accepté qu’une seule de ces propositions : « une politique de non-discrimination mise à jour qui ajoute un libellé indiquant que le syndicat lui-même ne tolérera pas la discrimination, plutôt qu’Apple uniquement ».

Apple a rejeté des propositions sur des choses comme le passage d’un salaire bihebdomadaire à un salaire hebdomadaire, l’utilisation d’un arbitre tiers, les changements d’horaire, etc.

