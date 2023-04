Les 9 logiciels malveillants les plus dangereux de l’histoire d’Android

Découvrez quels ont été les logiciels malveillants les plus dangereux de l’histoire de ce système d’exploitation.

Ces logiciels malveillants pourraient détruire notre téléphone ou tout voler

Beaucoup de gens se demandent si un antivirus est nécessaire sur Android. La vérité est que non, mais au fil des ans, la quantité de logiciels malveillants qui se sont propagés sur Android est innombrable. Certains ont eu un grand impact et sont très célèbres. D’autres, en revanche, restent furtivement devant notre nez et nous sommes incapables de réaliser qu’ils existent, car ils exploitent des vulnérabilités encore inconnues. Heureusement, il existe des moyens de supprimer les virus d’Android, mais ils peuvent mettre en danger nos données et notre sécurité financière. Aujourd’hui, nous allons passer en revue les logiciels malveillants les plus dangereux qui aient jamais existé sur les appareils Android.

Le malware le plus dangereux de l’histoire d’Android

Depuis des décennies, de nombreux types de logiciels malveillants prolifèrent. La grande majorité est déjà décédée, mais certains refusent d’abandonner le plus grand marché mobile du monde.

Cela dit, nous allons passer en revue les vices et les vertus de ces fameux malwares qui ont proliféré au fil des années de manière vraiment remarquable.

joker

Joker indique « Jester » ou « Joker », mais dans le cas de ce malware, ce n’est pas exactement un divertissement. Au contraire, inspiré par le méchant bien connu, cet artefact nuisible.

Il est toujours actif et Google a reconnu qu’il était incapable de le tuer. Au début, nous nous sommes abonnés à des services de paiement par SMs pour en tirer profit. Cependant, lorsque cela a cessé d’être efficace, il est devenu un outil d’espionnage de nos données personnelles.

En constante évolution et évolution, Joker est un outil dangereux entre les mains de personnes qui veulent nous faire du mal ou voler des informations et de l’argent. C’est toujours dans le Google Play Store, vous devez donc faire très attention à ne pas être infecté. Il est toujours conseillé d’utiliser des applications que l’on connaît déjà ou qui ont de bons retours.

horaire

Schedun est l’un des logiciels malveillants les plus ennuyeux de tous les temps. Il s’agissait d’un type de malware capable de rooter votre téléphone sans que vous vous en aperceviez dans le but de mettre de la publicité partout. Il a installé toutes ces applications de manière totalement silencieuse, il était donc impossible de le dire jusqu’à ce qu’il soit trop tard pour être totalement submergé par des tonnes de logiciels publicitaires.

Un virus vraiment ennuyeux, même s’il n’a en principe volé aucune donnée personnelle. Aujourd’hui, il en existe encore des versions. Il est facile d’être infecté par une application corrompue du Play Store.

Poudre à canon

Ce malware était vendu comme un émulateur Nintendo qui nous permettait de jouer sur nos mobiles à n’importe lequel des jeux mythiques du big N. De plus, il était payant, nécessitait un abonnement de quelques centimes et en attendant il était dédié à infecter d’autres utilisateurs. Il l’a fait en envoyant des SMs depuis notre compte, alors qu’en même temps il était chargé d’espionner et de suivre tout ce que nous faisions au téléphone.

fredonner

Un autre de ces logiciels malveillants vraiment ennuyeux. Encore une fois, leur objectif est de remplir nos téléphones de publicités ennuyeuses pour collecter des fonds. En fait, c’est le virus le plus rentable de l’histoire puisqu’il est venu empocher plus de 30 000 euros par jour. Un chiffre incroyable pour une opération aussi simple, car après tout, tout ce qu’il a fait, c’est installer des logiciels publicitaires sur notre téléphone.

uxipp

Il s’agit d’un virus vraiment dangereux qui vise à ennuyer les utilisateurs de manière très dangereuse. Pour commencer, il envoie un grand nombre de SMs payants aux autres utilisateurs pour tenter de les infecter. Cependant, il est également responsable du filtrage de vos données personnelles, y compris notre code IMEI de sécurité téléphonique. Ainsi, il s’agit d’un logiciel malveillant assez dangereux et ennuyeux.

droiddream

Nous avons déjà vu des logiciels malveillants capables de rooter votre téléphone sans que vous vous en rendiez compte. Les précédents affichaient des publicités. C’est d’autant plus dangereux qu’il était chargé de prendre toutes vos données et de les revendre au plus offrant. Cela le rendait vraiment dangereux, c’est donc un virus à prendre en compte.

DroidDream a très bien réussi sa mission de percer des milliers de téléphones. En 2011, il avait infecté 200 000 téléphones, un nombre très élevé pour l’époque.

brata

L’un des logiciels malveillants les plus dangereux qui existe encore aujourd’hui. C’est un cheval de Troie financier qui peut laisser notre compte à zéro si nous nous trompons un instant. Il est apparu pour la première fois en 2018 et s’est malheureusement concentré sur la France depuis. Il est vraiment dangereux et peut mettre en péril notre stabilité financière, il faut donc avoir mille yeux pour éviter qu’il ne nous infecte.

Fondamentalement, il prétend être Google Chrome et nous demande d’installer une mise à jour. Si nous tombons dans son piège et l’installons, ce que nous serons réellement, c’est permettre au virus d’accéder à notre ordinateur. Quelque chose qui peut être fatal.

Brata a une capacité remarquable à faire beaucoup de choses : voler des mots de passe, voir ce que nous tapons sur le clavier, faire des captures d’écran d’informations sensibles… pour cette raison, nous devons être très prudents.

Appuyez sur Serpent

TapSnake est peut-être le plus ancien malware connu. Utilisez l’une des façons dont votre mobile Android peut être infecté par un virus : l’utilisation d’un tiers qui viole votre vie privée.

Dans ce cas, c’était à travers un jeu. Un petit clone du classique « Snake » qui installait un virus appelé GPS Spy et envoyait votre position toutes les 15 minutes. Ce virus était destiné à infecter sélectivement les gens. Donc généralement quelqu’un qui faisait partie de votre entourage vous l’envoyait.

Il est apparu en 2010, c’est donc l’un des grands doyens de cette liste.

Pégase

Pégase est vraiment dangereux. Pour commencer, il est développé par une société de renseignement israélienne, ce qui indique qu’il s’agit d’un logiciel malveillant professionnel. Il est capable de suivre et de savoir ce que vous faites à tout moment par téléphone et est généralement installé sur les smartphones de personnalités importantes, qu’il s’agisse de présidents de gouvernement ou d’autres types de personnes célèbres et reconnues dans le monde entier. Dans le cas du gouvernement français, il a été précisément affecté par ce logiciel malveillant.

