Qu’est-ce que le point vert dans WhatsApp et pourquoi apparaît-il dans certains chats ?

Découvrez ce que indique le point vert qui peut apparaître à droite de vos conversations WhatsApp.

Parfois, vous pouvez trouver un point vert à droite des chats WhatsApp // Image : Beatriz Alcántara Gil.

Maîtriser WhatsApp, ce n’est pas seulement savoir envoyer des messages ou télécharger des histoires, la plateforme regorge d’éléments qui apparaissent à certaines occasions et que vous ne connaissez peut-être pas encore. L’un des plus mystérieux est le point vert qui apparaît dans l’onglet de chat, juste à droite de certaines conversations. Que indique ce gros point vert ? Ne vous inquiétez pas, car son apparence n’implique rien de dangereux pour votre compte ou pour vos données.

Si vous regardez attentivement, ce cercle vert est similaire à celui qui apparaît lorsque vous recevez des messages dans un chat, bien qu’il ne contienne pas le nombre de messages spécifiques qu’il vous reste à lire. Cette similitude nous en dit déjà beaucoup sur la signification de ce simple point vert qui apparaît à droite, voyons exactement ce que sa présence indique pour vous.

Qu’est-ce que le point vert WhatsApp à côté de certaines discussions ?

Lorsque vous discutez sur WhatsApp, il est possible qu’à certaines occasions, vous voyiez un point vert à droite de certains chats. Ce n’est pas un cercle comme celui qui apparaît lorsque nous recevons des messages, car il n’y a pas de numéro à l’intérieur. Cependant, nous vous avons déjà dit que les deux cercles ont une signification très similaire. Et c’est que ce point vert indique que vous avez des messages non lus dans un chat.

Cet élément n’apparaît que lorsque vous avez vous-même marqué un chat comme non lu. Parfois, vous pouvez entrer dans une conversation avec des centaines de messages non lus, mais n’avoir le temps d’en lire qu’une partie. Par conséquent, vous marquez le chat comme non lu pour vous rappeler que vous devez revenir plus tard et lire les messages que vous n’avez pas vus.

WhatsApp vous le rappelle en vous montrant ce point vert à droite des chats que vous avez marqués comme non lus. La différence avec le cercle vert avec le numéro est que vous êtes entré dans la conversation, même si vous n’avez pas eu le temps de lire l’actualité en entier. Si vous souhaitez sélectionner une conversation comme non lue pour voir ce point vert, vous pouvez le faire comme ceci :

Sélectionnez le chat en question en appuyant quelques secondes dessus. Appuyez sur le bouton à trois points dans le coin supérieur droit. Dans le menu des options, appuyez sur « Marquer comme non lu ».

Une fois que vous avez terminé ce processus simple, vous verrez comment ce point vert apparaît sur le côté droit de l’onglet de chat. C’est ainsi que le mystère est résolu, le point vert de WhatsApp indique que vous avez des messages à lire. Si vous souhaitez en savoir plus sur la plateforme de messagerie, nous vous recommandons de lire les astuces essentielles de WhatsApp, elles vous aideront à tirer le meilleur parti de l’application.

