Si ça te plaît "Âge des empires"ce jeu mobile est parfait pour passer des dizaines d’heures

Ce « Free To Play » échappe au modèle « Pay to Win » avec style et élégance, proposant des jeux de 15-20 minutes dans des environnements voxels.

Siège RTS ! C’est un titre qui offre une qualité louable pour nos mobiles

Les jeux mobiles ont généralement des caractéristiques très spécifiques qui rendent parfois un peu difficile pour nous de les jouer pendant de longues périodes. Certains échappent à cette situation et c’est le cas du titre auquel nous avons affaire aujourd’hui. « RTS Siege Up ! – Medieval War » pourrait parfaitement être inclus parmi les meilleurs jeux de stratégie pour Android. Ainsi, nous voyageons dans un monde à l’esthétique voxel (c’est-à-dire fait de cubes) et nous affronterons des rivaux dans un monde qui nous rappelle facilement d’autres titres tels que « Empires Apart » ou « Age of Empires ».

Un jeu de stratégie à l’ancienne

« RTS Siege Up ! – Medieval War » est un véritable jeu de stratégie en temps réel. Nous y sommes confrontés à un monde complexe dévasté par la guerre. Nous dirigeons notre ville et nous devrons nous défendre de l’ennemi. C’est un jeu de stratégie dans le plus pur style « Age of Empires ». Nous avons une ville et nous devons gérer ses ressources, construire et recruter des troupes pour faire face à notre ennemi. En ce sens, la vérité est que le jeu est très bon et représente un défi vraiment intéressant. Ainsi, il devient l’un des meilleurs jeux de guerre pour mobile

Son esthétique est très sympathique, il a des graphismes en voxel, c’est-à-dire réalisés avec des cubes, il nous rappellera donc légèrement et à une autre échelle Minecraft.

En fait, le jeu imite les classiques de la stratégie et ajoute un éditeur de niveau, qui étend le titre à des niveaux sans fin. Il y a plus de 4 000 cartes créées par les utilisateurs pour que le plaisir ne s’arrête jamais.

De plus, le titre dispose d’une campagne de 26 niveaux et d’un mode multijoueur compétitif qui offre un niveau d’action très intéressant. Au final, nous affronterons des joueurs aux capacités identiques à nous, donc la rivalité sera garantie. En fait, le jeu a une grande communauté derrière lui qui maintient le jeu très actif. Pendant ce temps, les développeurs déploient lentement des améliorations à mesure que le titre continue d’être développé.

Vous tomberez amoureux de ce jeu dès le premier instant oui :

Aimez-vous les jeux de stratégie.

Vous êtes passionné par l’esthétique voxel.

Les jeux de fantasy médiévaux sont votre truc.

Vous voulez un titre qui évite d’être « Pay to Win ».

Vous n’avez pas beaucoup de temps et souhaitez consacrer 10 à 20 minutes à une partie rapide.

Vous aimez créer vos propres niveaux.

Vous pouvez jouer gratuitement à « RTS Siege Up ! – Medieval War » sur Android et iOS. Il vous suffit d’accéder à son app store pour profiter de l’expérience qu’offre ce jeu.

