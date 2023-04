Cette application gratuite m’a fait arrêter de payer pour Spotify

Entièrement gratuite et d’une variété musicale infinie, la connaissiez-vous ?

Radio Garden met des milliers de stations de radio du monde entier à portée de main

Ce n’est pas la première fois que chez Netcost-security.fr on parle de Radio Garden. Cette application gratuite rassemble des milliers de radios du monde entier et les met à disposition des utilisateurs dans une interface simple, pratique et, surtout, sans publicité intrusive. Si vous payez habituellement pour Spotify ou Amazon Prime Music Unlimited mais que vous avez l’impression de ne pas en tirer le meilleur parti, vous voudrez peut-être essayer Radio Garden.

Si vous êtes ce type d’utilisateur qui ne prête pas beaucoup d’attention aux listes de lecture et préfère simplement se laisser emporter par la musique en écoutant des chansons au hasard, il est très possible que nous ayons une correspondance. Ci-dessous, nous vous dirons ce qu’il offre et pourquoi vous devriez l’installer sur votre mobile.

Télécharger Radio Jardin sur Google Play

Voici Radio Garden, l’une des applications musicales les mieux notées sur Google Play

Disponible gratuitement sur Google Play et avec une note de 4,7, Radio Garden compte plus de 10 millions de téléchargements et une liste interminable de recommandations. Fondamentalement, l’application rassemble des milliers de stations de radio du monde entier auxquelles nous pouvons accéder de différentes manières, soit en cherchant activement, soit en nous laissant surprendre par l’application elle-même.

Dans ce dernier sens, la principale grâce de Radio Garden est de nous permettre de nous déplacer dans le monde entier en écoutant des stations de tous genres et dans toutes les langues imaginables. Bien sûr, si nous rencontrons une station qui correspond à nos goûts, nous pouvons l’enregistrer comme favori pour y accéder quand nous le voulons, de cette façon on aura quelque chose de très similaire aux stations Spotify ou Amazon Prime Music Unlimited mais sans avoir à payer ou un euro.

En plus de la navigation autour du globe, Radio Garden a ajouté de nouvelles fonctions au cours de la dernière année, permettant aux utilisateurs de découvrir plus facilement les stations de radio les plus curieuses ou les plus populaires. En effet, depuis sa dernière mise à jour, l’appli a fait un effort important dans cette « curation musicale », proposant même des playlists de radios regroupées sous différentes thématiques : on a des sélections de radios de Noël, des musiques eighties, des sons indépendants…

Enfin, il est également possible de tirer directement sur le moteur de recherche et de localiser les stations qui peuvent correspondre à nos goûts : « Eurovision », « cumbias », « anime », « rock alternatif » ou « flamenco », tout ce que vous voulez ! Radio Garden regroupe des dizaines de milliers de stations musicales, il serait donc étrange de ne pas trouver une station similaire.

Pour cette raison, si vous écoutez habituellement de la musique de Spotify en pilote automatique pour, par exemple, travailler ou étudier, cela peut être une très bonne idée d’essayer Radio Garden pendant un certain temps. Il est entièrement gratuit et ne comprend que la bannière occasionnelle qui peut être supprimée avec un seul paiement de 2,39 euros, un montant ridicule que dans mon cas j’ai payé sur un compte Google Opinion Rewards.

En plus d’être disponible pour Android, vous pouvez également télécharger Radio Garden sur un iPhone ou utiliser sa version de bureau directement depuis le site Web de Radio Garden, qui ne comprend d’ailleurs aucune publicité visuelle.

