Dans le Play Store, il existe une grande variété d’outils qui peuvent être d’une grande aide pour les personnes atteintes de la maladie coeliaque.

Les pains et les sucreries sont des aliments qui contiennent généralement du gluten, bien qu’il existe de plus en plus de variantes que les coeliaques peuvent manger

Nous allons vous dire quelles sont les 7 meilleures applications pour coeliaques que vous pouvez télécharger sur le Play Store. Dans notre pays, il peut y avoir entre 450 000 et 900 000 personnes atteintes de la maladie coeliaque. Et ce n’est pas tout : entre 80 % et 85 % des personnes atteintes de cette maladie peuvent ne pas être diagnostiquées.

Ces applications vous aideront également à planifier des menus et à organiser vos repas. De plus, dans le Play Store, vous trouverez également des applications spéciales pour les végétariens et les végétaliens. Bref, le Play Store est un baume pour tous ceux qui ont besoin de soins particuliers en cuisine.

Les 7 meilleures applications pour coeliaques

Toutes ces applications pour coeliaques sont téléchargeables gratuitement sur le Play Store. Essayez-les tous et choisissez celui qui convient le mieux à votre situation.

célicité

Une application idéale pour les personnes qui ont besoin d’un régime sans gluten. Celicidad vise principalement à localiser plus de 1900 restaurants sans gluten en France, où ils se trouvent et leurs coordonnées. Il propose également des informations en fonction de l’endroit où vous vous trouvez à ce moment-là, ainsi que du type de nourriture qu’ils servent, de la liste de prix, s’ils proposent du pain et de la bière, des desserts, etc. Vous y trouverez également la note attribuée aux restaurants par les autres utilisateurs.

Télécharger Celicity sur Play Store

nonGLU10

L’Association pour les coeliaques et les sensibles au gluten a développé l’application sinGLU10. Vous pourrez y trouver une classification des aliments selon leur teneur en gluten pour savoir, d’un coup d’œil, si vous pouvez en manger ou non. Sa base de données contient plus de 19 000 aliments, tous vérifiés par ladite association après consultation du fabricant. Il comprend également un lecteur de codes-barres pour une vérification rapide. Par ailleurs, il propose également la recherche de restaurants, de boutiques et d’hôtels qui servent des aliments sans gluten et un livre de recettes pratique.

Téléchargez sinGLU10 dans le Play Store

VISAGEMOBILE

FACEMOVIL est une application développée par la Fédération des associations cœliaques d’France. La FACE publie chaque année une liste de plus de 13 000 produits sans gluten. En fait, cette application recueille des informations de chacun d’eux. Il propose également un guide des restaurants et hôtels avec plus de 1 600 propositions.

Télécharger FACEMOVIL sur Play Store

Scanner sans gluten

L’application Gluten Free Scanner peut être votre meilleur ami lors de vos achats au supermarché, puisque vous pouvez l’utiliser pour scanner les aliments qui vous intéressent. Selon la description de l’application elle-même, elle fonctionne avec des millions de produits et, en plus, aucune inscription n’est nécessaire. Vous pouvez contribuer à l’application si un produit n’est pas trouvé. Pour utiliser le scanner, il vous suffit de donner à l’application les autorisations nécessaires et de commencer à découvrir quels aliments contiennent ou non du gluten.

Téléchargez le scanner sans gluten sur Play Store

Trouvez-moi sans gluten

Comme dans le cas de Celicidad, Find Me Gluten Free est un moteur de recherche de restaurants sans gluten. Une application pour les coeliaques, également indispensable si nous partons en voyage, une période où nous ne contrôlons pas tellement notre alimentation et manger au restaurant peut être compliqué pour nous. Vous pouvez trouver les restaurants les mieux notés, les plus proches, les rechercher par adresse précise, etc. Il est en anglais, mais il est très intuitif à utiliser.

Téléchargez Find Me sans gluten sur le Play Store

Celiacalos30

L’application définitive pour les coeliaques les plus amateurs de bière. À Celiacosalos30, vous pouvez trouver plus de 250 bières adaptées aux cœliaques, ainsi que pouvoir localiser des bars et des restaurants où vous pouvez en avoir une. Mais pas seulement : l’application complète également ses informations avec une carte pour localiser les restaurants et les cafétérias avec des options de menu sans gluten.

Télécharger celiacosalos30 dans Play Store

GlutApp

GlutApp est une autre application pour coeliaques dont la fonction est d’effectuer un scan alimentaire. Pour ce faire, il utilise une base de données publique appelée Open Food Facts qui couvre plus de 10 000 produits. De plus, vous pouvez ajouter ceux qui ne sont pas trouvés. Cet outil vous offre également une section pratique de questions et réponses pour répondre à toutes vos questions sur la maladie coeliaque.

Téléchargez GlutApp sur le Play Store

