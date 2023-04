Est-il légal de partager des captures d’écran ? ce que dit la loi

Des actes qui semblent innocents mais qui peuvent nous faire peur à plus d’un : partager des captures d’écran sans le consentement de l’auteur peut être un crime.

Tout ce qu’il faut savoir avant d’envoyer à notre ami la juteuse sauce du jour

Nous allons expliquer s’il est légal de partager des captures d’écran et ce que dit la loi à ce sujet. Nous nous concentrerons sur le cas de la France, donc si vous vivez dans un autre pays, vous devriez consulter votre propre cas, car la législation à cet égard variera selon les cas. Nous réserverons également un espace pour voir ce que dit la loi sur le partage de captures d’écran d’autres réseaux sociaux tels qu’Instagram.

Mettre un mot de passe sur WhatsApp pour qu’ils ne vous espionnent pas est une solution efficace, mais cela ne tient pas compte de la possibilité que des tiers puissent le transmettre, y compris des captures d’écran d’une conversation que vous avez eue avec eux. Et est-ce que tout le monde sait comment prendre une capture d’écran sur Android. C’est rapide, simple et ne laisse aucune trace.

Est-ce un crime de partager des captures d’écran de conversations WhatsApp ou d’autres réseaux sociaux ?

Est-il légal de partager des captures d’écran Instagram ?

La réponse simple à la question principale est « ça dépend ». Il n’y a pas de limites définies et claires et nous devons prendre en compte si nous intervenons, par exemple, dans la conversation partagée.

En ce sens, l’article 18 de la Constitution espagnole est chargé de réglementer le droit à l’honneur, à l’image de soi et au droit à la vie privée. Dans la troisième section de l’article, nous pouvons lire ce qui suit :

Le secret des communications et notamment des communications postales, télégraphiques et téléphoniques est garanti, sauf décision judiciaire.

En lisant ce qui précède, on en conclut qu’en substance, peu importe si nous participons ou non à la conversation : si nous partageons une capture d’écran d’une conversation et que l’un des participants estime qu’il a porté atteinte à son image personnelle ou à son honneur de quelque manière que ce soit, ils ont tous le droit de porter plainte au civil.

L’article 7.3 de la loi organique 1/1982 du 5 mai garantit le droit à l’honneur, à la vie privée de la personne et de la famille et à l’image du citoyen par ces mots :

« La divulgation de faits relatifs à la vie privée d’une personne ou d’une famille qui affectent sa réputation et sa réputation, ainsi que la divulgation ou la publication du contenu de lettres, mémoires ou autres écrits personnels à caractère intime. »

des captures d’écran d’une conversation WhatsApp sans le consentement de l’autre personne n’est pas illégal, mais c’est une action répréhensible qui pourrait entraîner une violation civile. En d’autres termes, ce n’est pas un crime, mais cela pourrait causer un préjudice à l’autre personne et devrait donc être compensé par une indemnisation. La gravité de la situation dépendra du contenu de la conversation. S’il s’agit d’informations personnelles et intimes, leur partage avec des tiers pourrait causer un préjudice moral important à l’autre personne et, par conséquent, il pourrait exiger une compensation pour cette action.

Cependant, bien que peu importe (relativement) que nous participions ou non, si nous ignorions la conversation qui apparaît dans la capture d’écran, nous serions dans une situation plus grave et ce serait un crime. Ce crime serait la découverte et la divulgation de secrets, réglementée par notre Code pénal à l’article 197, crime passible d’un emprisonnement d’un à quatre ans et d’une amende de douze à vingt-quatre mois. Toujours, bien sûr, si le fait a été signalé. Vous pouvez consulter l’article dans le BOE.

Le partage de captures d’écran Instagram est généralement légal tant que vous avez l’autorisation du propriétaire du contenu d’origine. Si des captures d’écran de contenu protégé par le droit d’auteur sont partagées sans l’autorisation du droit d’auteur, l’action pourrait être considérée comme une violation du droit d’auteur.

Il est très important de prendre en compte les politiques de confidentialité d’Instagram dans lesquelles ils établissent que le contenu publié par les utilisateurs est leur propriété. une capture d’écran d’un compte privé sans autorisation peut être considéré comme une violation de la vie privée et illégal.

La légalité du partage d’une capture d’écran Instagram peut dépendre d’un certain nombre de facteurs : le contenu de la capture d’écran, l’autorisation de l’auteur du contenu d’origine et les politiques de confidentialité d’Instagram.

