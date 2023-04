9 titres de la saga Heroic Fantasy de Games Workshop que tout amateur de stratégie devrait essayer

Image promotionnelle du jeu Warhammer: Freeblade, l’un des meilleurs titres de la saga, disponible gratuitement pour les téléphones Android

Nous allons vous dire quels sont les meilleurs jeux Warhammer pour Android, tous gratuits et prêts à jouer dès que vous les installez. Warhammer est une saga incroyablement vaste, avec un grand nombre de jeux pour toutes les plateformes. Il compte des millions de fans à travers le monde, dont certains aussi célèbres que Henry Cavill lui-même, surtout connu pour avoir joué Geralt de Rivia dans The Witcher. Si vous voulez plonger dans le monde passionnant d’une saga légendaire, inscrivez-vous à ces titres pour pouvoir jouer confortablement depuis votre mobile.

Les meilleurs jeux Warhammer pour Android

Cartes de combat Warhammer

Warhammer 40,000 présente une formule originale pour les amateurs de jeux de stratégie, plus précisément ceux qui utilisent les cartes comme principale mécanique de combat. Les cartes de combat Warhammer vous permettent de créer votre propre deck de combat et de remporter la victoire. Vous pouvez choisir parmi toutes les factions de Warhammer 40,000 et décider de la stratégie en temps réel avec des commandants emblématiques pour combattre avec d’autres joueurs en ligne. Vous pouvez également participer à des événements spéciaux et gagner des prix.

Téléchargez les cartes de combat Warhammer sur Play Store

Warhammer 40,000 : Croisade Perdue

Jeu de stratégie multijoueur dans lequel vous serez un commandant des Special Marines pour lutter contre l’ennemi. Il a des graphismes impressionnants et les amateurs d’exploration auront de la chance, car la carte est très étendue. Son mécanisme principal est le combat PVE en temps réel et c’est le premier mobile Warhammer 40,000 de cette catégorie. Placez stratégiquement vos troupes pour détruire vos ennemis.

Téléchargez Warhammer 40,000: Croisade Perdue sur Play Store

Warhammer : arène de l’âme

Jeu gratuit Auto Battler situé dans l’univers de Warhammer: Age of Signar. Au début du combat, vous devez choisir le capitaine qui correspond le mieux à votre style de jeu. Vous pourrez fusionner jusqu’à trois unités pour vous améliorer, créer des synergies en profitant des bonus juteux que vous pourrez débloquer. Soyez le dernier debout, dans le style des autres jeux de bataille royale, et jouez seul (avec le mode puzzle épique) contre l’IA ou avec des amis ou des inconnus du monde entier.

Téléchargez Warhammer: Soul Arena sur Play Store

Warhammer Quest : Tour d’argent

Vos champions préférés de Warhammer : Age of Sigmar se réunissent dans ce titre de bataille stratégique dont la campagne consiste en plus de 200 combats dans 25 environnements uniques que vous n’oublierez pas. De plus, c’est un jeu en constante évolution, puisque vous recevrez des missions exclusives sur mobile. Des centaines d’armes, d’objets et d’accessoires vous attendent dans cette aventure épique dans l’univers de Warhammer.

Téléchargez Warhammer Quest: Silver Tower sur Play Store

Warhammer: Chaos & Conquête

Jeu de stratégie PVP MMO dans lequel vous pourrez améliorer votre citadelle, forger des armes et créer votre propre armée pour détruire l’ennemi. Ce sont des combats en temps réel dans lesquels l’épopée est à l’ordre du jour : vous pourrez collectionner des Warlords, concevoir vos troupes ainsi que relever des défis secondaires et des événements spéciaux. Un univers de batailles pleines de fantaisie dans lequel vous devrez mesurer au millimètre quelles seront vos prochaines étapes.

Téléchargez Warhammer: Chaos & Conquest sur Play Store

Warhammer 40,000 : Loup de l’Espace

Êtes-vous prêt à vous frayer un chemin à travers des ennemis féroces brandissant des armes puissantes ? Ce titre de la série Warhammer se compose de dix missions dans lesquelles vous devrez affronter les Nécrons, un nouvel ennemi terrifiant, ainsi que quatre boss uniques. Pour cela vous disposerez de nouveaux niveaux et améliorations pour votre personnage, ainsi que pour les membres de votre armée et, attention, l’ajout de 40 nouvelles cartes qui viendront encore enrichir la stratégie à suivre.

Téléchargez Warhammer 40,000: Space Wolf sur Play Store

Warhammer 40,000 : Freeblade

L’un des jeux Warhammer pour Android avec les meilleurs visuels, plein d’action frénétique qui ne vous laissera pas tomber. Il s’agit d’un jeu solo avec plus de 170 missions où vous emmenez votre Rootless dans un voyage à travers la vengeance et l’honneur. Les armes à feu occupent une place centrale dans le titre : utilisez vos doigts pour faire des ravages à travers des canons, des explosions thermiques et des missiles. Vous aurez également la possibilité de manier des armes telles que l’épée tronçonneuse ou la mitrailleuse Avenging Gatling. Tirer!

Téléchargez Warhammer 40,000 : Freeblade sur le Play Store

Warhammer 40,000 : Tactique

Récemment mis à jour, Warhammer 40,000 : Tacticus est un jeu de stratégie au tour par tour dans lequel vous dirigerez votre armée dans des combats éclairs à travers lesquels vous pourrez améliorer vos compétences. Dans le jeu, vous devrez chérir la meilleure collection de guerriers d’élite à travers des armes, des attaques et des armures. Comme son nom l’indique, ce titre récompense la force tactique : le décor est un champ immense dans lequel n’importe quel élément peut être utilisé à votre avantage.

Téléchargez Warhammer 40,000 : Tacticus sur le Play Store

Warhammer Horus Heresy: Légions

Un jeu de cartes multijoueur Horus Heresy. La campagne se déroule en comptant les événements de la saga littéraire dans les jeux de stratégie. Rassemblez vos cartes et créez le jeu gagnant : vous pouvez créer une loge de Special Marines avec vos amis ou avec des inconnus, grâce au chat avec traduction automatique. Chaque match est un nouveau défi qui vous tiendra en haleine.

Télécharger Warhammer Horus Heresy: Légions

