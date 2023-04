8 nouvelles applications pour Android que nous vous recommandons d’essayer

Découvrez les 8 meilleures applications gratuites arrivées sur Google Play ces dernières semaines.

Si vous faites partie de ceux qui plongent habituellement de temps en temps dans le Google Play Store pour trouver de nouvelles applications gratuites pour Android de toutes sortes, vous êtes au bon endroit car aujourd’hui nous avons sélectionné pour vous les meilleures nouvelles applications qui sont arrivées dans la boutique Google au cours des dernières semaines.

Un week-end de plus, nous vous apportons 8 nouvelles applications pour Android que vous ne devriez pas négliger car elles sont toutes gratuites et extrêmement utiles.

Si vous avez essayé de trouver un groupe WhatsApp sans succès, les liens de groupe sont l’application dont vous avez besoin, car cet outil gratuit unifie un grand nombre de liens vers des groupes WhatsApp de toutes sortes en un seul endroit.

Pour vous faciliter la recherche du groupe WhatsApp que vous recherchez, cette application les organise tous en fonction de catégories telles que la technologie, le sport, le plaisir, l’amitié ou l’amour et la romance, entre autres.

Ainsi, lorsque vous trouvez le groupe WhatsApp que vous souhaitez rejoindre, il vous suffit de cliquer sur son lien et il s’ouvrira dans l’application officielle WhatsApp.

Lecteur PDF – Éditeur et affichage PDF

PDF Reader est un véritable couteau suisse des PDF, puisque cette application gratuite vous permet d’éditer, de signer, de lire, de convertir, de partager et de protéger des fichiers PDF rapidement et facilement.

PDF Reader est une application hors ligne avec laquelle vous pourrez lire n’importe quel document PDF, éditer ses formulaires et le signer pour l’envoyer à une autre personne, organiser les pages d’un fichier PDF et même l’exporter vers d’autres formats tels que Microsoft Word et le convertir en image.

statistiques musicales pour Spotify

Comme son nom l’indique, cette application gratuite vous fournit une série de statistiques complètes sur l’utilisation que vous faites de Spotify, grâce auxquelles vous pouvez découvrir quelles chansons vous avez le plus écoutées et quels sont vos genres musicaux préférés.

Ainsi, grâce à cette application, vous pourrez découvrir de nouvelles chansons en fonction de vos goûts et créer de nouvelles playlists Spotify.

Améliorateur de photo : photo claire

Photo Enhancer est une application de retouche photo qui utilise l’IA pour améliorer la qualité, la luminosité et la couleur de n’importe quelle photo, effacer l’arrière-plan d’une image et générer des avatars à partir d’une image.

Photo Enhancer est une application entièrement gratuite avec des publicités que vous pouvez télécharger depuis l’accès direct au Google Play Store que nous vous laissons sous ces lignes.

Focus pour Reddit

Focus For Reddit est un client Reddit non officiel qui se distingue par son interface basée sur Material Design qui dispose d’un grand nombre d’options de personnalisation et, en même temps, est très simple et intuitive à utiliser.

De plus, cette application gratuite vous permet de lier plusieurs comptes Reddit avec le protocole de sécurité OAuth et de passer rapidement de l’un à l’autre, de synchroniser à la fois vos subreddits et vos multireddits, et elle dispose d’un puissant éditeur de texte compatible Markdown qui facilitera la tâche de à vous de créer un post

De même, avec Focus For Reddit, vous pourrez également télécharger n’importe quelle image ou vidéo présente dans une publication pour la sauvegarder sur votre appareil ou la partager avec vos amis.

utiliserGPT

UseGPT vous offre un moyen simple d’accéder à ChatGPT-4 directement depuis votre mobile sans payer un centime, car cette application gratuite vous propose diverses consultations gratuites avec la dernière version d’OpenAI AI. Les 5 premières requêtes seront activées lors de l’installation de l’application, puis vous pourrez en obtenir 5 autres en regardant des publicités.

Ainsi, grâce à cette application, vous pourrez créer des e-mails et toutes sortes de textes, rechercher et trouver des informations sur n’importe quel sujet, et traduire des textes dans différentes langues en temps réel, entre autres actions.

Téléchargeur de vidéos HD tout en un

Une autre des nouvelles applications du Play Store que vous devriez essayer est All in One HD Video Downloader, une application gratuite avec laquelle vous pourrez télécharger en haute qualité les vidéos, la musique et les images présentes dans les publications des principaux réseaux sociaux et d’une manière très simple.

Ainsi, cette application dispose d’une interface facile à utiliser, car pour télécharger n’importe quel contenu avec cette application, il vous suffit de copier l’URL de la vidéo, de la chanson ou de la photo que vous souhaitez télécharger et de la coller dans la zone de texte qui apparaît sur son page d’accueil.

All in One HD Video Downloader est une application très complète, puisqu’avec elle vous pourrez télécharger plusieurs fichiers en même temps, lire les vidéos que vous avez téléchargées quel que soit leur format et marquer vos contenus favoris pour les retrouver plus facilement .

Dates de péremption des aliments

Et nous fermons cette collection d’applications avec Food Expiration Dates, une application très pratique qui vous permet de créer une liste avec les dates d’expiration des aliments que vous avez dans votre réfrigérateur ou dans votre garde-manger par ordre croissant et ainsi garder une trace de ce qui se passe expirer prochainement pour les consommer au plus vite et éviter ainsi qu’ils ne se périment et qu’il soit nécessaire de les jeter.

