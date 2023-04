IKEA vend deux lampes solaires qui rechargent également votre mobile et oui, vous allez vouloir les obtenir

Ils ont un beau design et une grande utilité, ainsi qu’un prix très abordable.

Cette lampe IKEA se recharge grâce à la lumière du soleil et peut également recharger votre mobile via USB // Image : IKEA.

SAMMANLÄNKAD est le nom de la nouvelle collaboration entre IKEA et Little Sun, une entreprise à but non lucratif qui s’efforce d’offrir au public des solutions énergétiques durables à un prix abordable. Cette collaboration consiste en deux lampes solaires au design magnifique et original qui, en plus de donner de la lumière, servent également à recharger votre mobile. Sans aucun doute, vous voudrez en obtenir un pour la maison.

Comme on dit, l’objectif de Little Sun est de rendre ses produits abordables pour tous les budgets, c’est pourquoi une de ces lampes ne coûte que 9,99 euros. Une autre particularité est que leurs conceptions imitent la forme du Soleil et l’orbite de la Terre, elles seront donc belles où que vous les placiez. Les deux lampes SAMMANLÄNKAD sont déjà en vente, voyons comment vous pouvez vous les procurer.

SAMMANLÄNKAD, des lampes solaires qui rechargent aussi votre mobile

SAMMANLÄNKAD est une collaboration formée par deux lampes solaires différentes. D’un côté, il y a le modèle abordable à seulement 9,99 euros, qu’il suffit de placer à l’extérieur en plein soleil pour recharger sa batterie. Il a une couleur blanc chaud (2 700 K) et un design compact, vous pouvez le placer dans n’importe quel coin de la maison. De plus, c’est une lampe à l’esthétique très particulière, elle peut très bien passer pour un autre ornement.

Cette lampe solaire est équipée d’un bouton qui nous permet de l’allumer, de l’éteindre et de régler l’intensité de la lumière, avec deux niveaux différents disponibles. Si vous laissez l’interrupteur allumé, la lampe s’allumera automatiquement lorsqu’elle détectera qu’elle se trouve dans un environnement peu éclairé. En revanche, il ne brillera pas s’il y a de la clarté autour de lui. La batterie de cette lampe dure au moins deux ans, vous n’aurez donc pas à vous en soucier. Cette lampe SAMMANLÄNKAD est déjà en vente chez IKEA, elle peut être à vous pour 9,99 euros.

D’autre part, si vous recherchez une lampe solaire plus frappante, dans la collection SAMMANLÄNKAD, vous en trouverez une grande qui imite l’orbite terrestre avec son design. Vous pouvez l’utiliser comme lampe de table ou même comme plafonnier avec l’anneau et le câble, dans les deux sens nous pensons que ce sera beau. Le module qui s’éclaire est celui qui est placé au centre, c’est aussi celui que vous devez mettre sous la lumière du soleil pour recharger sa batterie.

Les deux lampes de cette collection IKEA peuvent également être chargées via le câble USB-A ou le câble USB-C. De plus, vous avez la possibilité d’utiliser ses ports pour recharger votre propre mobile. Le fonctionnement de cette lampe est similaire à celui expliqué avec le modèle précédent. Il dispose d’un bouton que vous devez utiliser pour l’allumer, l’éteindre et régler l’intensité de la lumière LED qu’il équipe. De plus, il s’allume automatiquement lorsqu’il se trouve dans des environnements sombres.

Cette lampe solaire avec les anneaux métalliques et le miroir a un prix beaucoup plus élevé que le premier protagoniste, ce qui est compréhensible compte tenu de son design. Vous pouvez l’acheter pour 79,99 euros chez IKEA, bien que les câbles et l’adaptateur USB soient vendus séparément. Quel que soit le modèle que vous choisirez, vous obtiendrez une lampe solaire avec une longue durée de vie qui vous permettra de profiter de la lumière du soleil à un prix abordable.

Bien que les câbles ne soient pas inclus, il faut se rappeler qu’IKEA lui-même a lancé des câbles de charge pour 3 euros dans la collection SITTBRUNN, vous allez vouloir les acheter. L’implication du store suédois dans la technologie va encore plus loin et a même lancé un haut-parleur de douche qui ne coûte que 15 $.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :