J’utilise des téléphones Xiaomi depuis des années et c’est le moyen le plus rapide et le plus sûr de le déverrouiller

Tout au long d’une journée complète, nous déverrouillons nos téléphones un grand nombre de fois. Chaque fois que nous recevons une notification, nous aimons vérifier son contenu, et pour cela nous devrons déverrouiller notre mobile, une tâche qui n’est pas toujours aussi rapide que nous le souhaiterions.

En effet, en règle générale, les smartphones Xiaomi offrent la possibilité de se déverrouiller par empreinte digitale ou reconnaissance faciale, mais ils ne le font pas toujours à la vitesse que l’on souhaite. Par conséquent, dans cet article, nous allons vous expliquer une petite astuce pour que vous puissiez accéder au bureau du terminal le plus rapidement possible et, surtout, maintenir cette sécurité qui nous tient tant à cœur.

Comment débloquer un téléphone Xiaomi avec la vitesse la plus élevée possible

Comme nous vous le disons, il existe deux façons principales de pouvoir déverrouiller un téléphone Xiaomi de la manière la plus sûre possible, à savoir utiliser notre empreinte digitale ou utiliser nos données faciales pour que le téléphone nous reconnaisse et nous permette d’accéder au contenu de le système téléphonique.

En fait, notre recommandation est de configurer les deux systèmes afin de les utiliser de manière complémentaire et d’avoir une combinaison sûre et rapide lors de l’utilisation du téléphone. Le problème est que si nous utilisons la reconnaissance faciale, le système nous demandera de faire glisser notre doigt sur l’écran pour accéder au menu principal, ce qui n’est pas exactement le plus rapide.

Bien sûr, heureusement, MIUI nous donne la possibilité de sauter cette étape et, une fois que le système aura reconnu nos données faciales, nous aurons accès au bureau mobile sans avoir à toucher quoi que ce soit, augmentant ainsi la vitesse avec le déblocage du appareil.

De plus, la façon d’activer cette option est extrêmement simple, car nous n’aurons qu’à faire ce qui suit :

Accédez aux paramètres de votre mobile Xiaomi, Redmi ou POCO et entrez dans la section « Mots de passe et sécurité »

Maintenant, cliquez sur l’option « Face unlock » et entrez votre mot de passe numérique (le même que vous utilisez pour déverrouiller le téléphone)

Une fois à l’intérieur, décochez simplement l’option « Rester sur l’écran de verrouillage après le déverrouillage »

