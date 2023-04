6 fonctionnalités surestimées de votre prochain mobile

Les téléphones ont quelques améliorations qui sont considérées comme certainement surfaites et qui détériorent la qualité de vie du téléphone. Voilà quelque.

Quelles sont les améliorations les plus surestimées de la téléphonie mobile ?

La téléphonie a connu au cours de ses deux dernières décennies une période d’explosion sans précédent catalysée par le lancement des smartphones. Ces smartphones ont également augmenté leurs fonctionnalités (et leur taille) d’une manière jamais vue auparavant dans la technologie et ont inclus des améliorations de plus en plus notables. Beaucoup de ces améliorations sont vraiment utiles, mais à certains égards, elles peuvent être un peu surestimées. Ils commencent généralement dans les meilleurs téléphones haut de gamme, puis atterrissent sur les téléphones de milieu de gamme. Au final, c’est quelque chose qui est standardisé sur tous les téléphones et qui n’est peut-être pas forcément positif pour ceux qui recherchent quelque chose à un prix raisonnable et avec quelques fonctionnalités spécifiques. Voyons quelles sont ces fonctions.

Notez que cela n’indique pas qu’il s’agit de mauvaises fonctions. Au contraire, ils peuvent devenir incroyables. Ce qui se passe, c’est qu’à de nombreuses reprises, on leur accorde plus d’importance qu’ils n’en ont ou qu’ils ont une grande contre-indication.

Le taux de rafraîchissement : une épée à double tranchant

Nous aimons tous que notre téléphone ait l’air incroyablement lisse. La vérité est qu’avoir un téléphone avec un taux de rafraîchissement élevé est un délice. Le problème est que parfois cela ne va pas particulièrement bien avec les performances de la batterie. Les téléphones très haut de gamme, avec leur gestion efficace de la batterie, peuvent se permettre ce genre de soucis. Le problème survient lorsque cela est extrapolé aux téléphones du reste des gammes et que nous constatons qu’il s’agit d’une épée à double tranchant.

En tout cas, c’est une excellente fonction et nous permet de voir comment l’écran se déplace avec une fluidité étonnante. Cependant, nous nous retrouvons avec le dilemme habituel : que préférons-nous, batterie ou performances ?

Enregistrement vidéo 8K

Nous enregistrons des vidéos 4K depuis environ huit ans. À ses débuts, il arrivait exactement la même chose à cette fonction qu’à l’enregistrement 8K : ce n’était pas nécessaire. Avouons-le, ce type d’enregistrement ne sert finalement qu’à être une campagne de marketing élaborée. Peu devraient être les personnes qui enregistrent en 8K et la vérité est que les caméras n’offrent toujours pas de grands avantages à cet égard.

De nos jours, l’enregistrement vidéo 8K n’est disponible que pour les téléphones mobiles super haut de gamme. Pendant ce temps, l’enregistrement 4K est également sur ceux de la gamme moyenne et moyenne supérieure. La différence est que ce type d’enregistrement suppose un saut visible sur nos mobiles. En effet, le passage du FHD au 4K est brutal dès qu’on lit une vidéo d’une résolution ou d’une autre.

Malheureusement, il n’en va pas de même pour le 8K. Aujourd’hui, il n’a pas beaucoup de sens d’utiliser cet avantage puisque les différences dans un écran de ce type sont imperceptibles.

Caméras 108MP

Lorsque les premiers appareils photo 108MP sont sortis, nous sommes tous devenus fous. Ce n’était pas pour moins, car cela ressemblait à quelque chose du futur. Au fil du temps, nous nous sommes rendu compte qu’il y a plus à un capteur 108MP qui laisse beaucoup à désirer en termes de qualité. Ceux qui sont vraiment bons sont très utiles et la vérité est qu’ils prennent des photos incroyables sur lesquelles nous pouvons zoomer et recadrer certaines parties sans perdre en qualité dans le processus. De leur côté, les téléphones haut de gamme disposent déjà de puissants téléobjectifs qui nous permettent de le faire sans perdre en qualité.

Malheureusement, entre le fait que les réseaux sociaux compressent les photos et qu’elles prennent beaucoup de place dans notre stockage, la vérité est que nous ne finissons pas de profiter de cette fonction.

chargement sans fil

Peut-être l’une des fonctionnalités les moins utiles sur un téléphone. C’est une forme de charge incroyablement inefficace. Pour l’utilisateur, il s’agit d’un système de charge plutôt lent, car cela peut prendre une nuit entière pour amener votre téléphone à 100 % (et dans de nombreux cas, cela prendra un peu plus de temps). Mais la chose ne reste pas là.

Bien qu’il existe de nombreux téléphones portables avec recharge sans fil, la vérité est qu’il sera toujours plus rentable de les recharger avec un câble. Il arrive à un point où il faut jusqu’à 50 % plus d’énergie pour recharger votre téléphone que les téléphones filaires. Cela suppose une dépense énergétique plus élevée dont on ne sait pas dans quelle mesure cela en vaut la peine pour une technologie aussi lente.

Écrans QHD (2K)

Il y a quelques années, il y avait déjà des téléphones qui optaient pour QHD+. C’est le cas du fou LG G2 sorti en 2017. Un téléphone avec un écran brutal mais dont le matériel ne pouvait pratiquement pas le supporter. Aujourd’hui ce n’est pas le problème, les processeurs se sont suffisamment améliorés pour pouvoir monter un écran 2.5K sans aucun problème. En fait, c’est quelque chose qui a l’air excellent, la vérité est que c’est un vrai pass pour avoir un téléphone 2K entre les mains car tout semble beaucoup plus net et plus dynamique qu’en FHD +.

Le problème, comme d’habitude, n’est pas là. Mais la consommation d’énergie brutale à laquelle cela a adhéré. Ces types d’écrans consomment la batterie de l’utilisateur, il n’est donc pas toujours recommandé à ceux qui recherchent une bonne autonomie.

Évidemment, si vous voulez avoir le meilleur écran mobile, ces types de résolutions sont faites pour vous.

RAM excessive

Souvent, nous trouvons des téléphones dotés de 12 Go à 16 Go de RAM. Une véritable sauvagerie qui, s’il n’y avait pas le format LPDDR, ils se battraient face à face avec la RAM du bureau. La vérité est que bien qu’avoir 12 Go de RAM puisse être utile pour jouer aux jeux les plus exigeants en ultra, avoir 16 Go de RAM aujourd’hui n’est nécessaire pour pratiquement rien. Bien sûr, la vérité est qu’à mesure que les choses évoluent, cela peut être un pari très clair pour l’avenir. Les téléphones avec 16 Go de RAM ou plus valent la peine d’être surveillés, ne serait-ce que par curiosité.

