Combien de batterie consomme le Bluetooth du mobile ?

Garder le Bluetooth de notre mobile allumé vide la batterie. Mais, assez pour devoir l’éteindre quand on ne l’utilise pas ?

La connectivité Bluetooth nous permet d’écouter facilement de la musique de haute qualité sans câbles

Vous êtes-vous déjà demandé combien de batterie le Bluetooth de votre mobile consomme ? Eh bien, nous allons essayer de donner une réponse plus ou moins exacte afin que vous résolviez cette question et ainsi découvrir, une fois pour toutes, s’il vaut vraiment la peine de désactiver le Bluetooth pour économiser la batterie de notre téléphone mobile.

Sans aucun doute, cette connectivité sans fil nous a grandement facilité la vie. Connecter un casque Bluetooth avec le mobile nous prend quelques secondes et avec ce simple geste, nous avons de la musique sans câbles. Une joie. Malgré le fait qu’à certaines occasions, cela peut nous donner plus d’un mal de tête, comme le Bluetooth qui s’allume tout seul, c’est une section assez solvable et facile à utiliser.

Le Bluetooth de mon mobile consomme-t-il beaucoup de batterie ?

Comment connaître la batterie utilisée par les applications mobiles

Sur le site Android Authority, ils ont réalisé un test en 2022 avec cinq modèles de smartphones différents : Samsung Galaxy S20 Plus, Huawei P40 Pro, ZTE Axon 11, Xiaomi POCO F2 Pro et realme X3 Superzoom.

Pour ce test, ils ont pris deux scénarios possibles d’utilisation du Bluetooth. La première est la plus générale : elle consiste à déterminer si la désactivation du Bluetooth peut entraîner une augmentation significative de l’autonomie de la batterie. Dans ce scénario, deux tests ont été effectués : avec Bluetooth désactivé et un autre activé mais sans connexion.

Le deuxième scénario teste davantage l’utilisation de Bluetooth. Pour ce faire, ils ont lu la vidéo pendant quatre heures d’affilée avec le Bluetooth désactivé, activé mais non connecté, et l’audio vidéo via Bluetooth à l’aide d’un codec audio de base (SBC).

Le reste des paramètres a été laissé sur la luminosité à 200 nits, les données mobiles, NFC et toute autre connexion désactivée. Dans le premier scénario, cependant, le Wi-Fi restait connecté pour pouvoir naviguer sur Internet.

La décharge de la batterie Bluetooth est minime

Les résultats laissaient peu de doutes à ce sujet. Non, cela ne vaut vraiment pas la peine de désactiver le Bluetooth pour économiser la batterie. Dans le premier scénario, le mobile avec Bluetooth désactivé utilisait 1,8 % de batterie en moins que l’autre appareil avec Bluetooth activé. Dans la pratique, le laisser allumé pourrait ajouter entre 10 et 15 minutes de durée de vie utile à la batterie, un chiffre qui, dans le calcul global de la durée de vie moyenne de la batterie, qui est généralement d’environ cinq heures de temps d’écran, n’est pas du tout significatif. .

Ces tests ont également conduit à d’autres découvertes importantes : les smartphones d’aujourd’hui mettent automatiquement Bluetooth en veille lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Ils ne se « réveillent » que pour rechercher périodiquement des appareils compatibles avec lesquels s’associer, mais rien à craindre en termes d’économie de batterie.

Qu’en est-il du deuxième scénario où Bluetooth est activé et la vidéo est en cours de lecture ? Des résultats un peu similaires. A cette occasion, la différence entre les deux appareils était de 6,6% en utilisation d’une journée complète.

Et que diriez-vous de l’utilisation d’écouteurs Bluetooth? Sûrement, le scénario le plus courant et qui inquiétera le plus le lecteur. Combien de batterie les écouteurs connectés au mobile via Bluetooth utilisent-ils ? Eh bien, selon les tests Web, le même montant que vous dépensez en musique via des haut-parleurs mobiles ou des écouteurs sans Bluetooth : cela n’augmente l’utilisation de la batterie que de 0,2 %.

Comment connaître la batterie utilisée par les applications mobiles

Sur un mobile Android, il est très facile de savoir combien de batterie consomment les applications que nous avons téléchargées. Pour le savoir, il suffit d’aller dans les paramètres du mobile et d’entrer dans la section « Batterie ». Selon la couche de personnalisation dont dispose le smartphone, les informations peuvent nous être transmises d’une manière ou d’une autre.

Dans le cas de la capture d’écran que nous attachons, un mobile de marque realme avec une couche de personnalisation ColorOS a été pris comme référence. Cependant, l’utilité pratique de l’écran est très similaire aux autres marques : les applications qui consomment le plus apparaîtront dans l’ordre, et si vous cliquez dessus vous pourrez restreindre leur activité en arrière-plan (pour éviter qu’elles ne se réveillent), voir combien de batterie a consommé et d’autres configurations d’intérêt.

Cela semble absurde de dire cela, mais un mobile est là pour l’utiliser. Parfois, lorsqu’un nouveau téléphone portable tombe entre nos mains, nous insistons pour ajouter des fonctionnalités pour augmenter sa durée de vie. Et nous pouvons peut-être le faire, en ajoutant un peu ici et là, mais ce n’est rien qu’une urgence va résoudre pour nous. Le mieux est de profiter du mobile et d’en faire l’usage que l’on veut sans se soucier du coût de la batterie. Aussi, désormais avec la charge rapide, ce souci devrait être banni une fois pour toutes.

