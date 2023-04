Certaines lampes à lave sont la clé de la sécurité de tout Internet : c’est la "mur d’entropie"

Cloudflare est l’une des plus grandes entreprises du monde Internet. Ce n’est pas quelque chose que beaucoup de gens connaissent, car seuls les plus expérimentés connaissent généralement l’existence de cette entreprise. Cependant, la dernière fois qu’il est tombé, la panique s’est propagée dans tout le réseau des réseaux. En fait, le crash de Cloudflare a provoqué la panne d’Internet dans le monde entier. Ce qui n’est pas si lointain puisque c’était il y a moins d’un an. Cette société de sécurité en ligne a 100 lampes à lave sur ses murs, et la raison est vraiment curieuse.

Que ce soit à chaque fois que vous accédez à une page Web ou que vous configurez DNS pour Android, vous utilisez les services de Cloudflare sans le savoir. Pour cette raison, son importance est radicale et ses bureaux confortables montrent clairement l’idéologie qui les pousse à continuer à s’améliorer. Dans tout cela, le soi-disant « Mur d’entropie » avec 100 lampes à lave y est pour beaucoup.

Mur d’entropie de Cloudflare

Les bureaux de Cloudflare sont dirigés par un espace plutôt particulier. Nous parlons de ce que ses créateurs ont surnommé le « Mur d’entropie », un endroit où une centaine de lampes à lave font ce qu’elles aiment le plus : se déplacer de manière chaotique sans aucune logique. Bien que cela puisse sembler insensé d’avoir cela dans les bureaux, le youtubeur Tom Scott est entré dans les bureaux de l’entreprise pour découvrir ses secrets et ils lui ont expliqué à quoi sert ce mur.

Les ordinateurs ne sont pas très bons pour choisir des nombres aléatoires. Chaque partie d’un ordinateur est fabriquée de manière prévisible et utilise des modèles logiques.

C’est un problème, car cela rend généralement la sécurité plus difficile. Il est facile de casser quelque chose si vous savez exactement quels sont ses motifs. Quelque chose qu’ils ne voulaient pas appliquer à leur service de cryptage SSL.

Cloudflare a été le premier service Web à offrir un cryptage SSL entièrement gratuit, de sorte que nous sommes conscients que la connexion entre le navigateur Web et le site auquel il accède est entièrement cryptée.

L’objectif était de créer des clés totalement aléatoires et imprévisibles, impossibles à deviner par la pensée logique de la machine. C’est là qu’interviennent les lampes à lave.

Nous avons enregistré les lampes à lave et les avons transformées en un flux d’octets aléatoires et imprévisibles. Ces données sont ce que nous utilisons pour aider à créer les clés qui chiffrent le service Cloudflare.

De cette manière, les lampes à lave du « Mur d’entropie » sont la clé de la sécurité de millions de pages Web et des connexions cryptées entre elles et notre ordinateur.

Bref:

Tout en informatique est incroyablement prévisible car il suit des modèles logiques.

Cela fait de la sécurité un problème puisque tout peut toujours être prédit.

Par conséquent, ils ont cherché quelque chose de chaotique, qui n’est pas prévisible, c’est-à-dire des lampes à lave.

Ils les enregistrent tout au long de la journée puis convertissent leurs mouvements en chaînes d’informations qui servent de mot de passe pour le cryptage.

C’est peut-être l’un des moyens les plus originaux qui existent pour garantir la sécurité des utilisateurs. En fait, Cloudflare s’est avéré être une alternative rapide et sécurisée qui nous aide à ne pas devenir trop compliqué même si nous ne connaissons même pas vraiment l’entreprise.

