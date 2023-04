Le SSD le plus vendu du moment a une vitesse de 1000 Mbps et est résistant aux chutes

Crucial continue d’être au sommet des périphériques de stockage externes.

Ce disque SSD haute vitesse arrive dans un format portable et avec une capacité de 1 To en tête des meilleures ventes d’Amazon.

Si vous envisagiez d’acheter un disque SSD externe, permettez-moi de vous en recommander un que je surveille depuis longtemps et que je vois aujourd’hui au sommet des disques SSD externes les plus vendus. Il s’agit du Crucial X8 d’une capacité de 1 To avec un prix d’environ 100 euros. Dans d’autres stores, vous pouvez le trouver un peu plus cher, comme chez PcComponentes pour 114 euros.

C’est un excellent achat car, en plus d’avoir une grande capacité pour vos fichiers, musique, photos, vidéos ou films, il possède l’une des vitesses de lecture et d’écriture les plus rapides parmi les SSD externes déjà assemblés. Je recommande toujours de monter votre propre SSD externe, mais il est plus rapide de l’acheter déjà en un seul morceau comme celui de Crucial.

Crucial X8 1 To

Achetez le SSD externe le plus vendu de la semaine

Avoir un disque SSD dans votre ordinateur personnel est quelque chose qui est à l’ordre du jour, même si vous construisez une tour PC avec des composants de différents fabricants, il est recommandé que le disque système principal soit toujours un SSD. Mais, pour d’autres usages, un SSD externe et portable est important pour plusieurs raisons :

Vitesse – Les SSD sont beaucoup plus rapides que les disques durs traditionnels (HDD), ce qui indique que vous pouvez transférer des fichiers et des données plus rapidement et plus efficacement. Ce modèle atteint une vitesse allant jusqu’à 1050 Mbps en lecture et en écriture.

Portabilité – Un SSD externe comme celui-ci est petit, léger et facile à transporter, ce qui en fait une excellente option si vous avez besoin d’emporter vos fichiers avec vous lorsque vous voyagez ou travaillez à partir de différents endroits. Dans ce cas, nous avons une unité qui ne pèse que 100 grammes et mesure 11 cm de long, 5,3 cm de large et seulement 1,15 cm d’épaisseur.

Capacité de stockage : vous pouvez stocker plus de fichiers et de données sur un seul appareil en optant pour un disque avec un stockage plus important. En règle générale, lors de l’achat d’un disque dur externe portable, des capacités de 1 To et plus sont recommandées. Vous pourrez sauvegarder non seulement des fichiers pour une utilisation quotidienne, mais également la sauvegarde du système de votre ordinateur ou de vos appareils mobiles, et répéter cette sauvegarde toutes les X fois.

Durabilité : les SSD n’ont pas de pièces mobiles, ce qui indique qu’ils sont moins sujets aux dommages physiques causés par les chocs ou les chutes.

Sécurité : ce type de stockage dispose souvent d’options de cryptage matériel pour protéger les données sensibles, vous offrant ainsi une tranquillité d’esprit et une sécurité supplémentaires.

Crucial X8 1 To

Si vous préférez plus de stockage, vous avez le même modèle en 2 To pour 144 euros en promo. Vous pouvez également opter pour d’autres modèles SanDisk ou construire votre propre unité portable avec un disque SSD de type M.2 et un boîtier compatible.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :