Steve Jobs a marché d’une manière très étrange et c’est la raison curieuse

L’étrange mouvement de marche de Steve Jobs a une curieuse explication.

Génie, visionnaire et gourou, chaque iota de sa personnalité a toujours été investigué

Steve Jobs a été l’une des personnes les plus illustres du monde de la technologie. Cela a conduit à tout étudier au millimètre près dans sa vie, le conduisant même parfois à des réflexions excessives. Par conséquent, nous savons qu’il avait une réponse pleine d’esprit à tout, et nous connaissons également la raison pour laquelle Steve Jobs portait toujours les mêmes vêtements. Au-delà de tout cela, on a aussi longuement parlé de sa façon de marcher, car c’est quelque chose qui a toujours attiré l’attention. Les fans de la marque et les experts qui voulaient l’imiter ont toujours donné plusieurs raisons à cela, mais la vérité est que cette fois, cela avait à voir avec quelque chose qui l’accompagnait depuis qu’il était très jeune.

La raison pour laquelle Steve Jobs a marché de cette manière particulière

Ashton Kutcher a expliqué dans une interview à propos de son rôle de Steve Jobs qu’il avait passé des mois à bien préparer le rôle. Cela comprenait la façon dont Steve Jobs marchait. Le génie et visionnaire américain avait un mouvement très curieux quand il s’agissait de marcher, car il trébuchait assez régulièrement. Cela peut sembler anodin, mais l’idéologue d’Apple avait une raison pour laquelle il a tant trébuché. En fait, pendant de nombreuses années, ils ont essayé de clarifier la raison, mais il s’est avéré que c’était quelque chose qu’il connaissait très bien.

Comme on peut le voir dans nombre de ses présentations, Jobs semble mesurer chaque pas pendant qu’il marche. Quelque chose qui dans le passé faisait allusion à son étape en tant que hippie, car cela semble une étape très détendue, typique des personnes qui marchent pieds nus. Quelque chose qui, d’un autre côté, lui plaisait beaucoup.

En fait, dans cette vidéo un peu avant sa mort, on peut le voir marcher comme ça. Il se peut que la terrible maladie qui a mis fin à sa vie ait également affecté sa façon de marcher, puisque dans la vidéo on peut le voir gravement endommagé par un cancer du pancréas qui peu de temps après -la même année- a malheureusement mis fin à sa vie. Cependant, cette façon de marcher est bien antérieure à la maladie.

En fait, la raison généralement invoquée pour expliquer ce curieux vacillement est la dyslexie qui l’a conditionné tout au long de sa vie. Bien que ce soit généralement quelque chose qui se manifeste à l’oral et à l’écrit, la dyslexie ne vous amène pas seulement à confondre l’ordre des mots. De nombreuses personnes atteintes de dyslexie ont du mal à faire des mouvements brusques et ont même une certaine incapacité à garder l’équilibre. Cela expliquerait la pose que le génie d’Apple avait l’habitude d’adopter, puisqu’il semblait se concentrer sur le maintien de son équilibre en optant pour ces mouvements.

En fait, comme l’explique iPadizate, Jobs considérait que les dyslexiques pensaient différemment, ce sur quoi il s’est basé pour donner naissance au slogan mythique d’Apple. De plus, la dyslexie ne l’a pas non plus empêché de devenir la personne la plus influente du monde de la technologie, puisque dans la vie et à titre posthume, le gourou de l’informatique restera toujours dans les mémoires comme l’un des esprits les plus privilégiés au monde.

