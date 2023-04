Ce jeu Android vous montre ce que c’est que de fuir une guerre civile

Le titre de la coupe « roguelite » est assez méconnu mais il s’attache à des mécaniques moins curieuses

Home Behind est un jeu qui nous fera fuir une terrible guerre civile

Les jeux de survie pour Android sont assez courants et ont généralement des approches très intéressantes. Au fil des années, les jeux se sont de plus en plus affinés pour implémenter des mécaniques incroyablement intéressantes. Cette fois, nous sommes face à une production chinoise qui nous met dans la peau d’un réfugié de guerre qui tente de fuir son pays. Un jeu très méconnu en occident mais il possède des mécaniques très intéressantes qui nous rappellent d’autres jeux du genre. Nous parlons de Home Behind et nous allons vous dire quelles sont les caractéristiques qui le rendent plus remarquable.

Home Behind est un titre qui attire l’attention à la fois par son style artistique et par la prémisse dont il traite.

L’une des premières choses qui ressort du gameplay de ce jeu est qu’il reprend le système de combat de l’un des meilleurs jeux de ces dernières années. Oui, nous faisons référence à « Darkest Dungeon », un titre exceptionnel dans tous ses aspects et l’un des plus exigeants qui soit sorti récemment. Ainsi, nous serons confrontés à un jeu de type dungeon crawler au tour par tour dans lequel nous devrons survivre à des vagues d’ennemis ou à d’autres dangers. Le cadre choisi est un réfugié tentant d’échapper à une guerre civile. En fait, le camp de base ressemble précisément à un camp de réfugiés.

Les dangers sont nombreux, et force est de constater que tout au long du jeu vous mourrez de nombreuses fois. C’est parce que nous sommes justement face à un jeu du genre roguelite. Le monde est plein de dangers, que ce soit l’exploration, le combat ou vous pouvez même mourir trahi par un personnage de l’histoire.

Le jeu est vraiment facile à comprendre et son développement ne garde pas non plus de grandes complexités. Cependant, il propose une histoire très intéressante et tente d’aller plus loin. Bien sûr, contrairement à d’autres jeux de cette nature, ne vous attendez pas à ce qu’il se lance vraiment dans la politique, puisque la guerre civile ne sert que de toile de fond pour montrer un environnement presque apocalyptique.

Au niveau survie, nous devrons parcourir 1 500 kilomètres pour survivre, tandis que nous débloquons tout un système de jobs dans le plus pur style « Final Fantasy » pour pouvoir progresser dans le jeu avec différentes classes. De plus, vous devrez également manger, boire et dormir pour ne pas mourir de faim, de soif ou d’épuisement.

Vous aimerez le jeu si :

Vous êtes passionné par l’esthétique post-apocalyptique.

Vous aimez les jeux de survie ?

Vous recherchez un titre similaire à « Darkest Dungeon ».

Home Behind est disponible pour Android et iOS. Bien sûr, pour y jouer, nous devrons payer, ce qui n’est pas très courant dans les jeux mobiles.

Accueil Derrière | Google Play Store | 3,09 €

Accueil Derrière | AppStore | 2,99 €

Le meilleur jeu de ce style est peut-être « This War of Mine », un titre qui nous emmène à travers les résultats terrifiants d’une guerre civile. C’est l’un de ces jeux Android « chers » qui valent chaque euro puisqu’ils nous permettent d’entrer dans un monde déchirant qui se déroule – soi-disant – dans la guerre des Balkans. Si vous souhaitez investir de l’argent dans de nombreuses heures de jeu, vous pouvez également envisager l’idée de l’essayer.

Cette guerre des mines | Google Play Store | 11,99 €

